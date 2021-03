En el aire la construcción de los nuevos dúplex de protección oficial de Costacabana

La empresa municipal de la vivienda, Almería XXI, se queda, al menos por el momento, sin la posibilidad de préstamo para abordar la construcción de los 16 dúplex en Costacabana anunciados. Los grupos de la oposición han solicitado la retirada de este punto del orden del día del Pleno debido a que dicha promoción está pendiente de un dictamen judicial, derivado de un contencioso presentado por el Colegio de Arquitectos de Almería.

PSOE, Cs, Vox y Podemos han pedido retirar la autorización de crédito para estas 16 VPO apelando a la "prudencia", que les lleva a entender que es mejor esperar a que los juzgados resuelvan el recurso interpuesto antes de abordar las obras, debido, también, a los antecedentes. El alcalde, tras un breve receso y consulta al interventor, ha optado por aceptar la petición de retirada con la intención de volver a repasar el expediente para elevarlo otra vez a Pleno.

La postura, no obstante, del equipo de gobierno, trasladada por la concejal de Urbanismo e Infraestructura, en el debate previo a la votación, es la de dar continuidad a los planes de Almería XXI en Costacabana. "El sentido de la prudencia excesivo es un pretexto para la inacción. La hemos tenido durante año y medio, pero ahora, en la situación que nos encontramos, es momento de la toma de decisiones", ha atajado Ana Martínez Labella, después de que, como indica, las medidas cautelares no han sido aplicadas al no haber depositado el Colegio de Arquitectos el aval que el Juzgado había requerido para ello.

La parcela número 4, para 16 VPO, pertenece al grupo de solares sobre los cuales hay dos sentencias condenatorias a la empresa municipal de la vivienda, del propio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Almería y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En el año 2009, Almería XXI convocó un concurso para la contratación de asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección de obra de varias parcelas del polígono 1 de Costacabana dentro de una primera promoción de VPO, entre las que se encuentran estos 16 nuevos dúplex. Por dichas sentencias, la empresa municipal debía retrotraer todo lo actuado y convocar de nuevo la redacción de los correspondientes proyectos y direcciones de obra. Sin embargo, para el actual concurso de ejecución de obra, el proyecto empleado por Almería XXI es, precisamente, uno de los anulados por las sentencias antes dictadas. La única modificación realizada sobre dicho proyecto es una actualización de precios e incluyéndose, además, de nuevo la licitación de la dirección de obra.

El recurso contencioso-administrativo ha sido presentado una vez que el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería ha agotado la vía administrativa, habiendo sido desestimados los escritos registrados ante Almería XXI, la Gerencia de Urbanismo y el Ayuntamiento de Almería. El Juzgado admitió las medidas cautelares condicionadas al pago de un aval, de 185.000 euros aproximadamente y en el plazo de 30 días, por parte del COAA, cantidad a la que el Colegio no ha podido hacer frente. Desestimada también una petición de los arquitectos para que se levantara esa condición de depósito, el Ayuntamiento entiende que no existen medidas cautelares, por lo que el equipo de gobierno está dispuesto a continuar con sus planes constructivos, si bien la sentencia, que tendrá como base las dos anteriores, aún no ha sido dictada.

Martínez Labella también se ha puesto en el peor de los escenarios y con cálculos hechos frente a la advertencias de la oposición sobre posibles indemnizaciones en el caso de un nuevo dictamen condenatorio a Almería XXI. "El proyecto nos costó 40.000 euros por 16 casas. Sin 2.500 euros por vivienda. No es un desastre económico".