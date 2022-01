El Covid asola los centros de trabajo Correos en Almería y Mojácar

Francisco Sabio, representante del Sindicato Independiente SIPCTE de Almería considera que Correos "no está aplicando correctamente los protocolos Covid”.

"Actualmente hay en la totalidad de la plantilla de Correos en Almería y su provincia 79 bajas por positivo", según informa la empresa a preguntas del sindicato.

La semana pasada el sindicato SIPCTE conoció que en la Oficina de Mojácar hubo un brote y 6 trabajadores permanecían de baja por esta enfermedad. "El mayor número de casos que se ha conocido en ese centro de trabajo".

El sindicato envió comunicado a la empresa, expresando el malestar de los trabajadores y solicitó que se llevaran a cabo los protocolos de desinfección. "La empresa rectificó ante la denuncia de SIPCTE por escrito y se desinfectó 24 horas después", agregan.

Esta misma semana, argumentan desde el sindicato, "la situación en algunos centros de Correos de la capital no ha mejorado. En la Unidad de reparto nº1 de la calle San Juan Bosco el brote ha afectado al menos a 6 trabajadores. En la Unidad de Urgentes sucedió algo similar con importantes bajas".

El sindicato SIPCTE denuncia que Correos "deja la desinfección en manos del personal de limpieza de la empresa externa sin aumentar la plantilla y sin desinfección. No se lleva a cabo en todas las instalaciones, y se limpia – que no se desinfecta, con los trabajadores en su puesto de trabajo".

"La empresa Correos vulnera el derecho de las personas trabajadoras ya que estas tienen que acudir a su puesto de trabajo y realizar las mismas tareas y recorridos, con menos trabajadores, pero con la exigencia de repartir lo mismo y entregar como si la plantilla estuviera al completo. Sin seguridad es normal el aumento exponencial de contagiados que estamos sufriendo y con menos trabajadores sin contratación el lógico que la ciudadanía no reciba el correos", explican desde el sindicato.

"Correos es una empresa pública que el gobierno no fiscaliza, donde no se contrata. Que no tiene trabajadores ni servicios suficientes mientras el presidente se ha alquilado dos aviones para su gloria personal", agregan.