Cruz Roja Almería activa el Plan de Emergencias Covid-19 en colaboración con los Ayuntamientos

Cruz Roja Española en Almería activa desde hoy el Plan de Emergencias Covid-19 para atender a las familias y a las personas más vulnerables con el abastecimiento de prestaciones básicas como alimentos o medicamentos o cualquier otra necesidad urgente. La atención se coordina a través de los Servicios Sociales Comunitarios de los ayuntamientos que detectan la necesidad y derivan los casos en los que sea necesaria la intervención del voluntariado y personal técnico de la institución.

Una vez operativo el CPC, Centro Provincial de Comunicaciones de Cruz Roja ya está trabajando este plan de emergencia Covid-19 en colaboración estrecha con el Ayuntamiento de Almería, y otros ayuntamientos de municipios del levante y poniente almeriense.

El voluntariado del CPC rota por turnos y cada equipo está formado por 2 operadores que atienden las llamadas, 2 técnicos en Intervención Social que valoran la actuación y se ponen en contacto con la persona que requiere los servicios y el personal que será el encargado de hacer llegar las prestaciones demandadas a las personas más vulnerables. Inicialmente el CPC está activo de 8,00 a 15,00 horas.

Además de dar respuesta a esta necesidad social Cruz Roja sigue prestando atención a los colectivos más vulnerables mediante las llamadas a más de 7.000 personas mayores y dependientes de toda la provincia para aportarles información sobre medidas preventivas, hacer un seguimiento y detectar necesidades.

Igualmente, la institución continúa manteniendo servicios esenciales que no pueden dejar de funcionar como los Centros de Acogida de Inmigrantes y Refugiados, Centro de Día de Atención Social para dar cobertura a las personas sin hogar o que viven en condiciones inadecuadas con servicios básicos como ducha, lavandería o comida reparadora. Lo mismo que sucede con las personas de los asentamientos, otro colectivo de especial atención ya que ante situaciones como esta su desprotección es mayor ya que no pueden hacer confinamientos y son personas muy frágiles de salud porque sus condiciones de vida no son las mas adecuadas.

En estos servicios esenciales también se incluye la asistencia a personas víctimas de violencia de género que forman parte del programa ATENPRO y que soliciten asistencia en su dispositivo móvil.

Y por supuesto, en una situación de Alarma Nacional como la que nos encontramos, Cruz Roja pone a disposición de las autoridades toda su infraestructura y personal de Salud, Socorros y Emergencias, prevenidos para actuar en cualquier momento en el que sean requeridos porque ahora más que nunca estamos cerca de las personas que más nos necesitan.