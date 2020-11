Cs pide explicaciones por los incumplimientos en la contratación de trabajadores para la ERACIS

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha pedido explicaciones al alcalde de la ciudad por la “dudosa gestión” en la política de contrataciones enmarcada en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS). Como ha recordado el edil naranja, “no se puede entender que no se cumplan los compromisos de contratación (3 empleados) y que no se sustituyan las plazas (cuatro empleados) de aquellos que han renunciado, ya que, según el acuerdo firmado, se disponía de 15 días para la sustitución, en total, de cuatro trabajadores sociales, dos educadores sociales, y un animador sociocultural, algo que no se ha hecho”.

El portavoz de Ciudadanos en el Consistorio almeriense ha lamentado que, tras recibir una subvención de más de 6.600.000 euros con un plan cuatrienal, para destinar ese dinero, cofinanciado entre la UE y la Junta de Andalucia con un porcentaje del 80%-20%, a políticas de empleo focalizadas a los más desfavorecidos, “desde el Ayuntamiento, que no aporta ni un euro a la ERACIS, y que sólo tiene que contratar y gestionar al personal empleado, no se haya sabido resolver adecuadamente este asunto que consideramos de vital importancia, máxime en los tiempos que corren de crisis económica galopante”.

Cazorla ha subrayado que se trata de dar cumplimiento al Plan Local de intervención en zonas desfavorecidas elaborado en su día por el Ayuntamiento para el periodo comprendido desde el 01/09/2020 al 31/08/2021. “Se dispone de la financiación necesaria y podríamos evitar así otro nuevo reajuste o una devolución de parte de la anualidad comprometida”, ha advertido el concejal liberal, ahondando en que “además, hay plazas con bajas médicas y excedencias no cubiertas que están provocando una sobrecarga de trabajo en el resto de trabajadores contratados para la ERACIS”.

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Almería ha hecho hincapié en que “no sería la primera vez que tenemos que devolver parte de la subvención en esta materia por una falta de gestión para la que no encontramos justificación alguna, pues existe una bolsa de personas pendientes de contratar desde la última selección”, ha sentenciado.