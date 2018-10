Debate sobre derecho y nuevas tecnologías

Con la presencia del presidente de la Sala Primera Civil del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, encargado de pronunciar la conferencia inaugural, arrancó ayer la segunda edición del Máster de Derecho y Nuevas Tecnologías, titulación propia de la Universidad de Almería y Universitas Legis.

Un estudio superior que permitirá abordar figuras que representan un desafío para el Derecho, como el Blockchain, la Inteligencia Artificial, los Smart contracts, la prueba electrónica, la Protección de datos o los delitos tecnológicos. Marín Castán ha desarrollado en su exposición aspectos concernientes a "la protección que debe ofrecer el Derecho frente a los peligros de las nuevas tecnologías, que son evidentes. La protección del derecho a la imagen, a la intimidad, al honor… Las nuevas tecnologías cada vez nos invaden más y tenemos que estar los propios ciudadanos alerta frente a esos peligros, pero también el Derecho tiene que ofrecer la protección adecuada porque muchas veces la vida va por delante de las reglas y hay que procurar que las reglas acompañen a la vida", argumentó.El presidente de Sala Primera Civil del Tribunal Supremo ha recordado que "las grandes multinacionales tecnológicas son norteamericanas y, como tal, cuentan con todo el apoyo de Estados Unidos", a la vez asegura que "las personas se han convertido en producto para muchas empresas tecnológicas", especialmente en aquellos en los que no se paga. Los conflictos entre los derechos de la intimidad y la imagen con el de la información, y casos y sentencias a modo de ejemplo han completado una conferencia en la que ha asegurado que "el Derecho no puede frenar a la vida, prohibiendo todo, pero si no hay reglas definidas el mundo será inhabitable o controlado solo por los poderosos". Por su parte, el director del Máster, Ramón Herrera de las Heras, ha destacado, además de poder contar "con una personalidad de este calibre", la buena acogida que ha tenido el máster tanto en su primera edición como en la que ha comenzado esta mañana. "Tratamos temas que creemos que no se estudian en los propios Grados, en las carreras, y les damos una especialización en la materia que a día de hoy, para los alumnos y para los estudiantes, tiene unas salidas profesionales muy interesantes".

Los contenidos que se ofertan a los estudiantes en esta formación constan de unos materiales didácticos, vídeos grabados por expertos en la materia resolviendo las principales cuestiones de cada módulo, una bibliografía complementaria, casos prácticos, tipo test y Máster Class. También se realizarán diez Máster Class en forma de seminarios, que serán grabados por el Centro de Producción de Contenidos Digitales de la Universidad de Almería.