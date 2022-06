“Que tengamos mayoría absoluta no significa que no vayamos a dialogar”

- ¿Ha digerido ya los buenos resultados del domingo?

–Lo primero que quiero hacer es darle las gracias a los almerienses. Sin duda, han votado de forma muy importantes al Partido Popular y no les vamos a defraudar. Vamos a gobernar para los que nos han votado y también para los que no. Es lo que esta haciendo Juanma Moreno desde la alianza que ha establecido con la sociedad. Y, sin duda, vamos a mirar para nuestra provincia, que por fin viene apareciendo consejo tras consejo y está en el centro de la política regional.

– ¿Qué queda que hacer por Almería en esta legislatura?

–Ya he estado pensando seriamente en ello. He hablado con compañeros, con el coordinador de compaña, con nuestro presidente... estamos impulsando el Polo de Innovación y queremos desarrollar, debe ser un revulsivo. Pero no solo debemos impulsar agricultura, también innovación. También debemos poner en marcha Plan de Hortalizas, terminar la Autovía del Almanzora, activar el Segundo Plan de Aguas Regeneradas. Y no podemos olvidar el basto patrimonio histórico que tiene la provincia, hay que seguir poniéndolo en valor.

– ¿Qué supondrá no tener que depender de nadie para encauzar iniciativas?

–Supone que la Ley de Economía circular entrará en el parlamento y se pueda aprobar, por ejemplo. Pero no significa que no dialoguemos con todo el mundo. Hemos establecido una alianza con los ciudadanos, partidos e instituciones y vamos a trabajar desde la transparencia. Vamos a intentar llegar a acuerdos antes de cualquier imposición. Esto es un éxito sin precedentes, pero no significa que no nos debamos a todo el mundo. Nosotros hemos perdido muchas elecciones y sabemos lo que significa contar con la oposición. Así que lo haremos.

- ¿Tendrá esto una repercusión a nivel nacional?

–Sin duda. Estos resultados tendrán repercusión a nivel nacional. Nosotros tenemos un criterio muy claro con respecto a una forma de ejercer la política. Existe una cohesión importante. Los españoles están muy afectados en la actualidad con diversos asuntos. Está la inflación, el combustible... y el trabajo del Gobierno no está dando sus frutos. Eso va mellando al gobierno de España y Feijóo tiene una propuesta muy solida.

– ¿La seguiremos viendo de consejera en Agricultura u otra área?

– La verdad es que no tengo ni idea. Solo puedo decir que yo estoy muy satisfecha del trabajo que hemos hecho. Alrededor he tenido y tengo a un equipazo del que me siento muy orgullosa. Y no tengo la más mínima duda de que, con toda seguridad, acertará en sus decisiones para la provincia de Almería, que es lo más importante. Conmigo siempre se ha portado fenomenal. Si estoy o no en un determinado cargo, es algo que ya se verá.