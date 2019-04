Indalecio Gutiérrez: “Lo que los indecisos buscan está en la política de Sánchez”

–El objetivo de la última semana ha sido captar a ese 40% de indecisos.

–Lo que los indecisos están buscando en estas elecciones cruciales es un país que continúe progresando, dando solución a todos sus problemas, tales como la precariedad laboral, el envejecimiento de la población, migraciones, nuevas tecnologías, automatización de puestos de trabajo, cambio climático, la transición ecológica... todas estas cuestiones importan cada vez más a los ciudadanos y Pedro Sánchez es el único que tiene un proyecto para llevarlo a cabo. Y la otra opción es retroceder 40 años a la España en blanco y negro.

–¿Hacia dónde cree que han inclinado la balanza los debates?

–Han dejado claro que la única persona solvente para gobernar el país es Pedro Sánchez. El balance final de los dos debates es que la derecha ha dejado clara cuales son sus posturas y qué es lo que pretende. Sánchez ha estado en todo momento solvente. Pablo Iglesias dio una imagen de mesura porque era la único que le quedaba. Rivera perdió los papeles y Casado en cada debate ha perdido posibilidades. Del resultado que vi y de lo que la gente me ha ido diciendo, tengo claro que Pedro ha salido bien.

–Almería sigue teniendo necesidades en infraestructuras o agua, ¿tienen la solución?

– Los socialistas trajeron el futuro con la llegada de la A-7 y vuelven a cumplir con Almería porque en 10 meses se han adjudicado todos los tramos del AVE. Los almerienses estarán en poco más de tres horas en Madrid y viceversa. Vamos a apostar por el modelo económico agrícola almeriense, basado en pequeñas empresas. Seguiremos avanzando en la modernización de sus instalaciones, por romper la estacionalidad en la venta del producto, por mejorar la comercialización, por apoyar a las cooperativas y las empresas que exportan. La Alta Velocidad supondrá un hito en la descarbonización de la exportación de las hortalizas almerienses. Ya se está trabajando en los proyectos de ampliación de las tres desaladoras, en un libro verde del uso de agua, en la interconexión de los canales de agua... Somos el primer Gobierno que ha podido conseguir la concesión de agua depurada. Hemos eliminado el impuesto al sol. Almería es una potencia de energía renovables, que se instalen aquí plantas y que la industria auxiliar pueda tenerlas, además con empleo de calidad, es un reto en el que trabajamos los socialistas. El turismo tiene que suponer en Almería otra pieza fundamental de desarrollo. Pero de calidad, sostenible y que rompa la estacionalidad. Tenemos turismo gastronómico, inclusivo e incluso deportivo, los grandes equipos ciclistas del World Tour están entrenando en Mojácar. Se está trabajando en la renovación de la línea férrea con Granada y también se está trabajando en el intercambiador. El PSOE también ha dado vida al eje Vera-Caparacena, sin ello el desarrollo de la provincia y el AVE, por ejemplo, era imposible. El futuro de la provincia de Almería está garantizado con el PSOE. Y otra cosa, los candidatos del PSOE son de aquí, otros partidos vienen a llevarse los votos y luego por aquí no aparecen. Los socialistas hemos sido los únicos que hemos tenido en mente el desarrollo de la provincia.

–¿Entiende que el tridente de derechas y sus luchas beneficia al PSOE?

–Están en unas primarias. Vox nisiquiera quiere ir a los debates porque con sus ideas radicales quiere atraer a los otros partidos a posturas antidemocráticas y reaccionarias. Esa pelea, a los ciudadanos no le gusta y demuestra que no son una opción de gobierno. Lo que llevan detrás es un recorte de derechos muy duro. La gente tiene miedo porque está viendo que las propusetas de Vox, que al final es quien está fijando las posturas de PP y Cs, son posturas que abarcan recortes de derechos. Su propuesta es neoliberal agresiva. Es un mundo capitalista feroz que desmonta el estado de bienestar y todo esto ha costado mucho conseguirlo, nuestra obligación es mantenerlo y mejorarlo.

–¿Que supondría para usted trabajar para Almería desde el Congreso?

–Sería un orgullo poder representar a mi tierra en el centro de la política nacional. Vengo de una familia profundamente socialista que ha vivido la política con intensidad toda la vida y, sinceramente, he tenido un contacto social enorme con la provincia. La conozco palmo a palmo. Conozco el mundo de la agricultura, mi familia la ha trabajado. Los cuatro años que he estado de concejal en Almería me han hecho tener una visión global de las necesidades de la ciudad pero, al estar dentro dle partido, he ido conociendo las necesidades de toda la provincia. Tenemos conocimiento y ganas para traer progreso y futuro a esta tierra.

–¿Seguirá dentro de la vida municipal almeriense?

–Claro. Soy el Secretario de Organización Municipal y sigo estando vinculado a la política almeriense, me une una gran amistad con Adriana Valverde, que va a ser una gran alcaldesa. Conozco muchísimo los barrios, donde tengo mucho arraigo, la cultura, las necesidades... claro que seguiré.