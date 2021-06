FAAM reclama ante el Parlamento andaluz mayor apoyo financiero para el tejido asociativo de la discapacidad

La Comisión de la Discapacidad del Parlamento Andaluz ha contado en su última sesión con la comparecencia de Valentín Sola, presidente de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM). La importancia del movimiento asociativo como motor de cambio social ha sido uno de los ejes de la intervención de Sola ante los portavoces de los distintos grupos políticos.

En su exposición ha trasladado que una vez más el tejido asociativo de la discapacidad ha demostrado ser ejemplo de resiliencia. “El tercer sector ha sido clave en los avances sociales que se han producido en nuestro país y también en el reconocimiento de derechos y la configuración de sistemas que están contribuyendo a la igualdad de oportunidades, como la Ley de 2007 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia” ha trasladado Valentín Sola añadiendo que su papel es esencial para las administraciones por ser correo de transmisión y herramienta de denuncia ante situaciones de exclusión social.

“Ellas son las primeras en denunciar situaciones de discriminación y las primeras en atender y dar apoyo a las personas con discapacidad y por lo tanto contribuyen sin duda al desarrollo económico de nuestro país” ha apuntado el Presidente de FAAM.

Las asociaciones han amortiguado el impacto social de la crisis económica anterior y la actual crisis sanitaria, pero sin embargo a pesar de que sí existe el reconocimiento social, éste no es equiparado con el reconocimiento en recursos dirigidos a estas entidades.

Desde FAAM proponemos por lo tanto que se establezca un mecanismo de apoyo a las organizaciones del tercer sector que garantice una mayor estabilidad de éstas. Es crucial que en este momento de recuperación las personas con discapacidad y sus organizaciones no sean olvidadas y se les apoye con recursos.

Durante su exposición el Presidente de FAAM también ha compartido la necesidad de que exista una mayor coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociosanitarios con el objetivo de promover una mayor autonomía de los destinatarios finales, muchos de ellos enfermos crónicos que podrían beneficiarse de programas de convalecencia en los distintos centros socio-sanitarios con plazas disponibles que tenemos en Almería.

Este modelo propuesto por FAAM de atención socio-sanitaria es una fórmula muy positiva que podría dar una mejor respuesta a los cuidados de las personas mayores y personas con discapacidad. En la actualidad no existe esta coordinación y provoca que no se optimicen los recursos y no se atiendan adecuadamente a quienes necesitan de los mismos. “Desde FAAM proponemos una Ley andaluza que regule los servicios sanitarios y socio-sanitarios” ha reclamado Sola.

Almería y Andalucía necesita más plazas concertadas en centros y residencias para personas con gran discapacidad física gravemente afectadas así como aumentar el coste plaza de estos servicios.

En la provincia de Almería en la actualidad hay más de 20.800 personas con discapacidad física y sólo 53 plazas en centros destinados a esta población, ésta ha sido otra de las propuestas junto con el adecuado desarrollo de la Ley Andaluza de Derechos y Atención a las personas con Discapacidad de Andalucía de 2017, la cual a pesar de ser muy amplia, no se está desarrollando adecuadamente ya que aún no ha aprobado los planes de empleo, de mujer con discapacidad y acciones integrales de personas con discapacidad contemplados en la misma.

Para finalizar Valentín Sola ha propuesto que se realice un informe sobre cómo está impactando la comisión de discapacidad del Parlamento Andaluz en el avance hacia la inclusión de las personas con discapacidad.