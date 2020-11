El Gobierno no abrirá delegación de la Oficina de Corredor Mediterráneo en Andalucía

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha informado que el Gobierno central ha denegado la creación de una delegación en Andalucía de una Oficina del Corredor Mediterráneo que sirviera de impulso para la planificación y ejecución de obras ferroviarias pendientes. “Nunca tuvieron intención de disponer de una delegación”, ha apuntado la consejera, que ha recordado que sí hay sedes en Valencia, Barcelona y Zaragoza.

Marifrán Carazo ha avanzado también en el Parlamento de Andalucía que el próximo 11 de noviembre mantendrá una reunión con el Comisionado del Gobierno de España para el Corredor Meditérraneo donde le expondrá las inquietudes por el ritmo de los tabajos en el desarrollo de los corredores en Andalucía. Al respecto, ha destacado que estamos ante “una oportunidad histórica con el impulso desde la Unión Europea del Plan de Recuperación y Resilencia (Next Generation UE)”. Dentro de ese plan, la Junta ha incorporado como Proyecto Región la renovación y modernización de la línea Algeciras-Bobadilla.

La consejera ha sacado a colación los retrasos que sufren los corredores Mediterráneo y Atlántico, que ya ha recibido la advertencia de las autoridades europeas. Además, el último proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021 tampoco arrojan luz sobre la finalización de los mismos. “Son presupuestos oscurantistas, donde aparecen y desaparecen nada más y nada menos que 300 millones de euros para la línea Algeciras-Bobadilla, contando con fondos que no tienen y ni siquieran saben si tendrán”, ha manifestado.

Marifrán Carazo sí ha señalado que los presupuestos postergan la finalización de los principales proyectos más allá del año 2023, último plazo que se había ofrecido. Los presupuestos recogen que la renovación de la línea línea Bobadilla-Algeciras y la renovación y modernización del tramo Granada-Almería no estarán hasta 2025; mientras que la línea de alta velocidad de Almería-Murcia no se espera hasta 2026. “Señores, instamos al Gobierno de España a agilizar la ejecución de las obras, con el objetivo de que nuestro tejido productivo, nuestros puertos, áreas logísticas y puertos secos no pierdan competitividad frente al resto de territorios por los que discurre el corredor”, ha concluido.