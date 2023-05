Herido leve un ciclista atropellado durante la prueba Las Cuatro Cimas en los Filabres

Uno de los participantes en la XIX edición de la ruta Las Cuatro Cimas, que organiza el Club Ciclista Juan Martínez Oliver, en colaboración con el área de Deportes de la Diputación de Almería y el ayuntamiento de Gérgal, resultó herido de carácter leve este domingo tras ser atropellado.

Según han apuntado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Almería, un todoterreno accedió a la vía en la que se desarrollaba la prueba y golpeó accidentalmente a este ciclista, que afortunadamente no sufrió heridas de gravedad. No ha trascendido, no obstante, cómo el conductor llegó a este punto.

Sí se ha indicado que tras el siniestro se realizó la prueba de alcoholemia al conductor, que dio negativo.

Más de 300 corredores, llegados de 18 provincias del territorio nacional, tomaron la salida este domingo en la XIX edición de la ruta Las Cuatro Cimas. Con salida y llegada en el municipio gergaleño, los ciclistas completaron los 116 kilómetros de distancia del gran fondo por un trazado con un desnivel acumulado de 2.850 metros. El pelotón superó el Alto de Castro de Filabres (1.241 metros), Alto de Velefique (Cima R. Magro, 1.724 metros) y Collado del Ramal (1.894 metros), coronando la etapa en los 2162 metros de la Cima Xavi Tondo en Calar Alto, donde los corredores se encontraron con tramos que rozaban el 12% de desnivel.

Antes de la salida se guardó un minuto de silencio en recuerdo de la joven ciclista Estela Domínguez, hija del también profesional del ciclismo Juan Carlos Domínguez, fallecida en febrero de este año víctima de un atropello mientras entrenaba en la ciudad de Salamanca con tan solo 18 años. La organización ha querido rendir homenaje a Estela otorgándole de manera simbólica el dorsal número 1 y haciendo extensivo este recuerdo a todas la víctimas de accidentes ocurridos durante la práctica deportiva en las carreteras de nuestro país.

Pasadas las 9,30 horas tuvo lugar el corte de la cinta y posterior salida neutralizada en la que participaron, junto al organizador de la ruta, Juan Martínez Oliver, el diputado de Deportes, José Antonio García y el alcalde de Gérgal, Miguel Guijarro.

El diputado provincial quiso destacar esta prueba dentro del calendario nacional como "una oportunidad para mostrar las joyas montañosas de Los Filabres", que ya han servido como escenario de etapas destacadas de la Vuelta Ciclista a España. Además, ha puesto en valor la singularidad y diversidad que tiene a nivel deportivo y turístico la provincia de Almería.

Por su parte, el alcalde de Gérgal se ha mostrado satisfecho de servir un año más como escenario principal de este evento deportivo. Guijarro recordó también que "estas actividades promueven que las carreteras de la provincia se pueblen cada fin de semana de cicloturistas que se sienten atraídos por la calidad de sus recorridos y los atractivos naturales de la zona".

En cuanto a las clasificaciones, la victoria en la general masculina ha sido para José David Martínez Alcaraz del Club Ciclista Juan Zurano de Lorca. En féminas, el triunfo fue para María García de la Cruz, del equipo Km 0 de Aguadulce, que también coronó en primer lugar la cima Xavi Tondo.

Entre los rostros más conocidos del pelotón se encontraban los exciclistas profesionales Javier Chacón y Carlos Golbano, que no quisieron faltar a una cita en la que ya han participado con anterioridad corredores de la talla de Miguel Induráin, Pedro Delgado o Joan Llaneras.

Las Cuatro Cimas es una de las pruebas que forman parte del calendario de 'Almería Activa', programa que aúna turismo y deporte en ocho grandes citas que consolidan la provincia de Almería como una de las sedes del turismo activo en nuestro país.