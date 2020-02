IU anima a participar a todos los colectivos sociales en lucha en la manifestación del próximo 28-F

La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Almería, María Jesús Amate, ha manifestado hoy la necesidad de la movilización conjunta de todos los colectivos en lucha y los sectores que peor lo están pasando para parar los recortes, las privatizaciones y por la justicia social. Izquierda Unida ha convocado una manifestación el próximo 28-F en Sevilla junto con Caminando que saldrá a las 12.00 horas de Santa Justa a la Maestranza.

Para Amate, el gobierno de las derechas de la Junta de Andalucía ha demostrado en este año que no le importan las políticas públicas por eso “queremos invitar a todos los colectivos a unirse a nosotros el 28 de febrero, a salir a la calle para recordarle al Partido Popular que la población andaluza va a defender sus derechos y va a trabajar para evitar que se esquilmen los recursos públicos de nuestra comunidad”.

IU en Almeria ha repasado algunos aspectos que mas preocupan en la comunidad autónoma y que afectan a la provincia como son la sanidad y la educación pública. María Jesús Amate ha recordado el Decreto de Escolarización para el próximo curso, por el que todas las familias puedan elegir un centro educativo privado-concertado en su zona de influencia “lo que supone una medida engañosa para el sistema educativo andaluz”.

Además, Amate ha hecho hincapié en los graves recortes que está sufriendo la sanidad pública y que en esta provincia se advierte ya en la “falta de profesionales para cubrir todas las necesidades”, o el “claro beneficio a las empresas privadas” por el aumento de los conciertos con ellas. “La precariedad laboral en Andalucía, desde la llegada del PP y Ciudadanos a la Junta de Andalucía, con el apoyo de la ultraderecha ha aumentado notablemente”, ha manifestado María Jesús Amate a raiz de lo que está ocurriendo con las sucesivos contratos de las monitoras de integracion social.

Asimismo, Izquierda Unida quiere tambien invitar a los agricultores almerienses a unirse a esta movilización.“Está muy bien que se movilicen pero tenemos que unir a todos los colectivos que luchan, a los sectores que reivindican sus derechos, porque creemos que es mejor hacerlo todos juntos”, considera Amate. En este sentido, la coordinadora provincial ha hecho un llamamento a la Consejera de Agricultura, Carmen Crespo, “que se le llena la boca hablando de Almería, pero que aún no se han visto resultados a los problemas del campo almeriense desde que está en el gobierno andaluz” a que trabaje de verdad por este sector.

Amate ha recordado que uno de los mayores problemas que tenemos en la agricultura es el reetiquetado de producto marroquí, una responsabilidad del gobierno autonómico y un muy delicado porque afecta al consumo, a la salud publica. “Crespo tiene que tomar medidas, no nos vale que diga que ha abierto expediente sancionador, etc, Almeria necesita más inspecciones, y lo que no nos vale es que la consejera venga únicamente los viernes a poner la lavadora y se marche el lunes sin haber dado soluciones a esta provincia”.

Por último, la coordinadora provincial de IU, manifestado que a pesar de no tener representación de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados “seguiremos trabajando por los intereses públicos de esta provincia, como hemos hecho siempre y puedo asegurar que nuestras reivindicaciones se escucharán en el nuevo Gobierno de la Nación”.