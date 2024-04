Iván Martínez, consejero del Consejo Social de la UAL: “Entre todos debemos dignificar más la profesión docente”

A Iván Martínez, la Universidad de Almería le suena muy bien. Quizás por su formación en Historia y Ciencias de la Música y Clarinete, primero en la Universidad de Valladolid y luego en Salamanca. Desde Castilla-León viajó a Andalucía, para dedicarse a la docencia, trabajando en Almería hace dieciséis años. Ahora está centrado en la representación sindical como secretario general de UGT en Enseñanza y consejero del Consejo Social de la UAL en representación de UGT. Iván Martínez defiende el papel de los sindicatos, afirmando que “trabajamos para que la aplicación de los derechos laborales en el sector vaya progresando, se consigan, entre otros aspectos, una bajada de la ratio en las aulas, mejoras retributivas para los docentes, en definitiva, la dignificación de la profesión docente y la defensa de la educación pública”.

En esta línea, Iván Martínez considera que “la profesión docente está reconocida, pero hay que dignificarla más, cada vez es más difícil actuar en las aulas. La sociedad tiene un compromiso con la educación, y, por eso, como sindicalista, debemos apoyar todo aquello que dignifique la profesión y permita su evolución, para beneficio de los docentes, el alumnado y la ciudadanía en general”.

Iván Martínez quiere poner en valor el papel de los sindicatos en la Universidad de Almería, no sólo en la defensa de sus representados, personal docente, investigadores o administración y servicios, sino también en el desarrollo de la UAL. Al respecto, este representante sindical recalca que “desde que yo estoy en el Consejo Social de la UAL he aprovechado cada ocasión para potenciar la actual formación de la Facultad de Medicina. Creo que es interesante y en el futuro vamos a poder aprovechar esta titulación en la Universidad de Almería”. Además, sobre el mapa de nuevas titulaciones, reflexiona que “creo que actualmente podríamos incluir algunas nuevas relacionadas con la Náutica”.

En el Campus, Iván Martínez asegura que “la actividad sindical está viva en la Universidad, aunque es verdad que no hay un ambiente conflictivo. Eso no quiere decir que no haya que seguir negociando, por ejemplo, nuevas relaciones de puestos de trabajo”.

Doble función de la UAL

Para este consejero del Consejo Social, “la Universidad tiene que desempeñar una doble función: debe incardinarse perfectamente en el tejido empresarial de la provincia y, en segundo lugar, ser la episteme del conocimiento, que guarda uno de los valores más importantes de la sociedad”.

Al respecto, reconoce que “la Universidad tiene muy buena relación con la sociedad y las empresas, pero podemos seguir incrementando esta relación en una doble vertiente, en ciencia, con sinergias para colaborar con los proyectos de investigación de la UAL, pero también en el ámbito de la formación dual”. Por eso, Iván Martínez destaca que “en el Consejo Social de la UAL estamos reflexionando sobre cómo articular que las empresas puedan intervenir más en la formación de los alumnos universitarios y, también estudiamos fórmulas para aumentar la colaboración empresarial en proyectos de investigación”.

Por último, confiesa que “es importante formar parte del Consejo Social de la UAL como representante de la UGT en el sentido de que los sindicatos, la empresa y la Universidad son pilares básicos de la estructura social de la provincia de Almería”.