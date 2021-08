La Junta amplía a 6 el número de comensales en interior y baja al Levante-Almanzora a nivel 1 de alerta

El Comité Territorial de Alertas de Alto Impacto en Salud Pública se ha reunido este miércoles por la mañana de forma telemática para analizar la situación de la provincia de Almería, sus 103 municipios y los tres distritos sanitarios. La tendencia actual es de bajada de los contagios y la incidencia acumulada en 14 días es de 384,9 casos positivos por cada 100.000 habitantes (la más baja desde el 21 de julio). Por distritos la situación es esta:

Distrito Sanitario de Almería: 395,2 casos por cada 100.000 habitantes.

395,2 casos por cada 100.000 habitantes. Distrito del Levante-Almanzora: 268,3 casos por cada 100.000 personas.

268,3 casos por cada 100.000 personas. Distrito Sanitario de Poniente: 435,9 casos por cada 100.000 habitantes.

Teniendo en cuenta la incidencia acumulada y otras variables como la ocupación hospitalaria y el porcentaje de vacunación, los expertos han decidido que el Distrito Sanitario del Levante-Almanzora pase a nivel 1 de alerta, el más bajo actualmente.

Por su parte, los distritos de Almería y Poniente se mantiene en el nivel 2 de alerta que supone unas mayores restricciones en cuanto a aforos, cierre nocturno de las playas, etcétera.

En cuanto a los municipios, la Junta de Andalucía no ha solicitado el toque de queda nocturno (de 2:00 a 7:00 horas) para ninguna de las localidades de Almería. En estos momentos tan solo Bacares sobrepasa los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes (tiene una incidencia de 2.400), pero al ser un pueblo de solo 250 habitantes y no haberse producido ningún contagio en los últimos 7 días no han visto necesario tomar medidas al respecto.

Se amplía el número de comensales en interiores

Por otro lado, este miércoles también ha habido reunión del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública (a nivel de toda la comunidad). Han decidido mantener las actuales restricciones con apenas unos pequeños cambios.

El Comité de Expertos ha destacado que “la tendencia de la pandemia comienza a ser descendente en los últimos días, aunque Andalucía aún se mantiene en un nivel de riesgo medio”, tal y como ha destacado al término del encuentro el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. También se han analizado otros parámetros como la cobertura vacunal, que ya se sitúa por encima del 73% o el comienzo de la bajada dela presión asistencial.

Con estos datos, se ha acordado prorrogar las medidas vigentes en la comunidad con la excepción de la ampliación de 4 a 6 comensales en las mesas ubicadas en el interior de los establecimientos de restauración y salones de celebración en los niveles de alerta 1 y 2. El resto de aforos se mantienen igual, tal y como refleja la Orden de 7 de mayo de la Consejería de Salud y Familias.

Más controles en las residencias

Asimismo, el Comité de Expertos también ha acordado incrementar las medidas de vigilancia y control en las residencias de mayores y en centros sanitarios y sociosanitarios “debido al aumento de brotes registrados en las últimas semanas que, si bien no han tenido la virulencia de olas anteriores, nos lleva a plantear un refuerzo de estos espacios para preservar la seguridad de los trabajadores y residentes y como medida de prevención”, ha apuntado Aguirre.

De este modo, se efectuarán pruebas diagnósticas (PDIA) a todos los trabajadores de estos espacios: cada dos semanas en el caso de vacunados y dos veces por semana para aquellos que no tengan ninguna dosis. También se realizarán pruebas diagnósticas (PDIA) con 72 horas de antelación en los casos de reingreso a los centros de algún residente aunque esté vacunado. En el caso de centros sanitarios, seefectuarán PDIA de forma semanal al personal no vacunado y que mantenga contacto con pacientes.

El Consejo de Expertos también ha incidido en la necesidad de reforzar la formación e información sobre medidas preventivas de vigilancia y control a todo el personal y “de forma muy especial incrementar dichas campañas en el personal que no esté vacunado”, ha incidido el consejero.

Por último, se ha acordado que se lleve a cabo seguimiento por PDIA a toda persona considerada “contacto estrecho” de un caso positivo, sea trabajador o residente e independientemente de si está vacunado o no. Estas pruebas se realizarán el mismo día de la declaración del caso y se repetirá a los 4 y a los 8 días. A esta medida se añade la recomendación de no realizar visita al centro o de cancelar la salida del usuario si se ha declarado como contacto estrecho.

Las medidas propuestas entrarán en vigor a las 00.00 horas del jueves 19 de agosto. El Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública seguirá haciendo evaluación continua a diario de todos los parámetros y volverá a reunirse previsiblemente en un plazo de dos semanas.