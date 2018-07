La Junta pone en marcha medidas preventivas

Los menores de hoy en día crecen rodeados por las nuevas tecnologías, lo que significa que se manejan con ellas incluso mejor que los adultos. No obstante, tal y como indica el último informe de la UE Eukids, sus habilidades se restringen al uso recreativo y de redes sociales, existiendo importantes lagunas en lo que se refiere especialmente a la búsqueda selectiva de información, a la protección de la identidad digital y a otros usos no lúdicos. Por otro lado, a menudo las familias y el profesorado no se sienten del todo capaces de guiarlos en su empleo de las TIC y, lo que es más importante, de protegerlos de los riesgos que pueden acarrear. Por ese motivo, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en el marco de la iniciativa Andalucía Compromiso Digital, ha puesto en marcha una serie de acciones unificadas en el programa Crecer en Red cuyo objetivo es fomentar el uso saludable, seguro y responsable de las nuevas tecnologías.

Una de las herramientas de la Junta son las jornadas de formación Educar para proteger, dirigidas a las familias e impartidas en los centros Guadalinfo de acceso público a Internet y en los centros educativos, tienen como objetivo los siguientes aspectos: Reducir la brecha digital que afecta a las nuevas tecnologías; qué son las redes sociales, los blogs, los servicios de mensajería, las descargas, etc; dar a conocer los usos que realizan los menores de esas herramientas y a qué riesgos se exponen; aconsejar medidas de seguridad y de protección de la identidad; reforzar en los menores el mismo sistema de valores positivos y normas de comportamiento en su empleo de las TIC que se fomentan en la vida real.

Desde la Administración inciden además en el filtro de contenidos, una herramienta que se puede descargar e instalar de forma gratuita en los ordenadores para garantizar la navegación segura en Internet por parte de los más pequeños, tanto en los hogares y centros educativos como en cualquiera de los puntos de acceso público a Internet en Andalucía.

El filtro permite bloquear el acceso a los contenidos que padres, madres, tutores o dinamizadores consideren que son inadecuados o que puedan incomodar o violentar a los menores: compras, ocio para adultos y sexualidad, violencia, foros, descargas, software, etc. Es especialmente útil en edades tempranas en las que llegar a dichos contenidos es más fruto del azar que de la premeditación, por lo que los menores no sabrán cómo actuar frente a ellos.