Kinder abre sus 3.000 metros cuadrados de actividades gratuitas a niños y jóvenes de Almería

Arranca la Kinder Joy of Moving Experience en Almería, una propuesta itinerante por España y Portugal con diferentes instalaciones en la que los niños y jóvenes podrán disfrutar de la práctica deportiva y de actividades físicas de forma gratuita. Para inaugurar el proyecto, Ferrero ha escogido la ciudad de Almería como la primera parada de esta iniciativa, con la que se fomenta la actividad física y el juego a través de valores positivos como la diversión y el compañerismo.

En concreto, se ha instalado un recinto de 3.000m² en el parking Muelle de Levante, con varias carpas e infraestructuras en las que los almerienses podrán acceder a diferentes actividades dinamizadas por monitores especializados.

El espacio se compone por 8 zonas temáticas que ofrecen una experiencia completa con múltiples actividades para todos los visitantes que incluyen juegos o talleres, entre otros:

Entrada: es el punto de acceso a la Kinder Joy of Moving Experience a través de un espacio colorido y sorprendente. Punto de información y registro: en la carpa principal se ofrecerá asistencia para resolver cualquier consulta y también se podrán realizar inscripciones para todos aquellos asistentes que no se hayan registrado previamente a través de la web oficial. Se entregará un detalle a todos los niños y jóvenes que participen en la iniciativa. Área dedicada a la historia de Kinder Joy of Moving: un espacio dedicado a explicar el método, el proyecto y sus objetivos con el apoyo de monitores. Actividades de movimiento siguiendo el método Joy of Moving: se trata de un área donde monitores calificados realizan juegos y actividades empleando el método Kinder Joy of Moving, una didáctica pedagógica espacialmente diseñada para el desarrollo físico-motoro de los niños, Movimiento en grupo: un espacio en el que todos los asistentes podrán disfrutar de actividades divertidas como baile, zumba o talleres de fitness adaptados a los asistentes. Zona de multideporte: un área polivalente donde es posible practicar los deportes de equipo típicos, como el fútbol, voleibol o balonmano. Zona High Fly: una pista profesional de baloncesto con unas dimensiones de 3x3 donde es posible participar en mini campeonatos que se organizan entre los asistentes. Photocall: un espacio en el que los asistentes se pueden tomar fotos para capturar los momentos más divertidos de la experiencia.

La Kinder Joy of Moving Experience ha abierto sus puertas hoy, 10 de mayo, y estará en la ciudad de Almería hasta este domingo, día 12 de mayo; en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Durante la mañana del día de hoy, decenas de niños y jóvenes de escuelas de la ciudad de Almería han disfrutado de la propuesta lúdica de la Kinder Joy of Moving Experience.

El acceso a las instalaciones de la Kinder Joy of Moving Experience es completamente gratuito. Únicamente se requiere el registro de los niños y jóvenes que disfruten de las actividades o accedan al recinto a través de la web oficial: kinderjoyofmovingexperience.es

En cualquier caso, también se podrán realizar las inscripciones de forma gratuita en la carpa situada en la zona de acceso a las instalaciones dentro del parking Muelle de Levante.

Método Kinder Joy of Moving, un éxito a nivel global avalado por especialistas

Kinder Joy of Moving es un método educativo científicamente validado que, a través del juego y el movimiento, ayuda a los niños y jóvenes a desarrollar habilidades fundamentales para crecer siendo activos y felices. Tiene como objetivo fomentar la vida activa a través del juego, como parte del proceso educativo que se complementa con los hábitos de una alimentación sana y equilibrada. Se recurre a un concepto de juego que no solo es capaz de fomentar el desarrollo motor, sino también el cognitivo, emocional y social del infante.

En este sentido, los participantes en los proyectos de Kinder Joy of Moving desarrollan destrezas clave en cuatro grandes áreas: forma física, coordinación motriz, función cognitiva y creatividad, y habilidades esenciales para la vida.

Para dar reconocimiento al método, en el año 2020, la asociación HEPAS (Healthy and Physically Active Schools in Europe) consideró Kinder Joy of Moving como una de las mejores propuestas educativas debido a su eficaz contribución a un futuro más feliz para los jóvenes.

Este proyecto de responsabilidad social corporativa, impulsado por Ferrero, beneficia a más de 2.6 millones de niños y jóvenes cada año a nivel mundial de 33 países diferentes. Los programas se adaptan a las diferentes culturas locales y cuentan con el apoyo de varias federaciones de deportes y otras organizaciones que fomentan la práctica del deporte a nivel escolar mediante programas de transcurso del año escolar.