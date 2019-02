Los almerienses, los que más tiempo esperan una operación

Mejorar la actividad del sector público y dotarlo de los recursos profesionales y técnicos suficientes, incrementar el presupuesto sanitario, adoptar acuerdos con los centros privados... Son algunas de las opciones que se contemplan para acabar con las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Comisiones Obreras (CCOO) ha hecho una balance de las listas de espera en la provincia de Almería bajo la premisa de que la aplicación de la política sanitaria en materia de inversiones y recursos humanos “tiene un reflejo claro en las Listas de Espera”. El informe refleja la evolución que han sufrido las mismas en la provincia en los últimos siete años, “que coinciden con la precarización de los contratos en la Sanidad Pública Andaluza”.

Los datos utilizados son oficiales y se pueden consultar en: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/RespAsistencial/default.asp . Cifras nada positivas y con percepciones subjetivas de las plantillas que trabajan en la sanidad, quienes han considerado que “no se ajustan a la realidad y han sido manipuladas para presentar unos datos menos escandalosos”.

No obstante, a pesar de esta creencia del colectivo de personas que trabajan en la sanidad pública, “nos basamos en nuestro informe estrictamente en los datos oficiales, analizando las Listas de Espera publicadas por el SAS y comparando desde 2011”. Aunque las gráficas se refieran a años completos, los periodos en realidad van desde 1 de julio a 30 de junio del año siguiente que es cuando se produce el corte para dar los resultados.

Más operaciones para El Toyo y Poniente Aumentar las cirugías con anestesia general en los Hospitales de la Empresa Pública Hospital de Poniente, en la que se incluye el Toyo, y el Hospital de Poniente (El Ejido), es una de las opciones que están barajando desde el Complejo Hospitalario Torrecárdenas, ante la problemática de las listas de espera. Tal y como han asegurado los profesionales a este periódico, en este momento se posponen operaciones de patologías que no se consideran urgentes, pero que están en la lista de espera y hay que hacerlas. La opción de incrementar las que se llevan a cabo en El Toyo y en el Poniente es una herramienta que puede contribuir a paliar el problema, ya que además allí cuentan con un mayor número de anestesistas que en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Y es que al menos diez anestesistas más serían necesarios en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas para normalizar la situación actual, tal y como han manifestado desde el Sindicato Médico de Almería (Simeal)recientemente, y así lo han ratificado los profesionales sanitarios del bloque quirúrgico donde aseguran que la situación es “caótica”. El número total de anestesistas en plantilla es de 24 para los turnos ordinarios y las guardias, a lo que hay que añadir bajas por maternidad, y enfermedad, un gran número de ellas ocasionadas por el estrés. Y es que tal y como han detallado fuentes del centro hospitalario “actualmente los anestesistas de Torrecárdenas se pasan en 300 horas anuales de trabajo, principalmente porque tienen que hacer entre 7 y 8 guardias al mes. Este elevado número de guardias por facultativo resta profesionales al turno ordinario, lo que genera que las listas de espera sigan creciendo a un ritmo vertiginoso, concretamente en especialidades como cirugía general, traumatología y ginecología. En el caso de urología, estos profesionales han optado por llevar a cabo las intervenciones en los centros dependientes de la Empresa Pública Hospital de Poniente, donde las condiciones laborales son mejores que las de Torrecárdenas. Los profesionales han apuntado que al elevado número de guardias mensuales hay que añadir las cargas asistenciales que recientemente han sido añadidas a los anestesistas con la nueva Unidad de Ictus, y un nuevo procedimiento del servicio de Cardiología en el que se requiere a estos especialistas. Desde el Sindicato Médico han informado que recientemente se han creado un total de tres plazas de anestesistas de las cuales una ya ha sido ocupada, y las otras dos se ocuparán a lo largo de este mes de enero previsiblemente. Todas ellas asignadas a profesionales extranjeros. Cabe destacar que la función del anestesista va mucho más allá de dormir a un paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica, ya que es este facultativo el que protege al paciente y regula sus funciones vitales durante todo el proceso, y además está presente en la Unidad del Dolor.

“En esta ocasión hay que denunciar que la publicación de los datos oficiales de Lista de Espera en Andalucía se han demorado más de seis meses y no entendemos el motivo del retraso dadas las posibilidades que ofrece la informatización, además de su publicación en pleno período navideño, lo que probablemente haya limitado su repercusión mediática”, han apuntado desde CCOO.

Tal y como reflejan los datos del SAS sobre las Intervenciones quirúrgicas incluidas en el Decreto (180 días), los pacientes programables con garantía pendientes de una operación, salta a la vista la fuerte desviación al alza que sufre la provincia de Granada en 2018, curiosamente una de las provincias donde se han llevado a cabo procesos de fusión y desfusión de hospitales.

A tenor de los resultados, Almería pasa a ser la tercera provincia por la cola en Listas de Espera del Decreto de garantías (180 días) aumentando en 17 días la demora media y en 158 pacientes el total de pacientes en espera de intervención quirúrgica. Es la primera vez en todos los años analizados que Almería presenta una demora media tan alta. La cifra de pacientes no programable en la provincia almeriense sigue siendo alta si la comparamos con provincias similares como Jaén o Huelva, y el porcentaje relativo es el más alto junto con Málaga de toda Andalucía.

Los pacientes en lista de espera quirúrgica transitoriamente no programable son pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, que transitoriamente no pueden ser intervenidos por motivos clínicos o a petición del paciente, por lo tanto la espera no es atribuible a la organización. Los motivos pueden ser clínicos (reevaluación clínica), solicitud de aplazamiento por petición del paciente: nacimiento o adopción de hijos o nieto, matrimonio, fallecimiento o enfermedad grave de un familiar, por otros motivos laborales o personales a petición propia.

En cuando a las Intervenciones quirúrgicas incluidas en la Orden de (120 días) de los pacientes inscritos en las patologías que recoge, en las provincias de Granada y Almería sufren un gran aumento de la demora media. Almería aumenta en 23 días la demora media y por primera vez se sitúa por encima de la media de Andalucía. A 30 de junio de 2018 hay 498 personas más inscritos en esta Lista de Espera de este apartado. Al igual que en que en el punto anterior, Málaga junto con Almería lideran los porcentajes de pacientes no programables en relación a los pacientes programables.

Pruebas diagnósticas. Pacientes inscritos en el registro de procedimientos diagnósticos incluidos en el Decreto 96/2004, es donde Almería presenta un mejor resultado puesto que somos la segunda provincia de la Comunidad Autónoma, tras Córdoba, con 22 días de demora, un día menos que el año anterior.

En las Consultas externas, se incluyen los pacientes inscritos en el Registro de Consultas Externas incluidas en el Decreto 96/2004. Las Listas en este ámbito ha aumentado en un día y 663 personas en Listas de Espera. Por lo que Almería está cuatro días por encima de la media de Andalucía. Este es un dato de vital importancia porque reducir las Listas de Espera en este apartado supone aumentar la del resto de categorías. Es esta la puerta de acceso al resto de Listas puesto que si no hay una primera consulta no hay posteriormente pruebas diagnósticas ni consecuentemente una posible intervención quirúrgica.