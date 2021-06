“La gente me dice, he avalado a Juan Espadas, o a Susana, pero te voto a ti”

- Usted tuvo cargos políticos hasta 2007, ¿por qué paró entonces y por qué regresa ahora?

- Yo estuve de 2000 a 2004 de Parlamentario Andaluz y luego de 2004 a 2007 en el Congreso. No agoté la legislatura, decidí que me volvía a clase y quería entrar en septiembre con mis estudiantes. Lo dejé porque mi función en el Congreso fue de secretario de una comisión y yo entendía que ese tipo de funciones era para gente que se dedicara a eso profesionalmente. Es que yo tengo un problema, tengo una profesión que es bastante mejor que la política. Me pagan por estudiar, lo cual es un privilegio. Decidí que no tenía interés en continuar. Mi perfil no es el perfil de un político que dice estar en política porque es el mejor sitio en el que puedo estar. Para mí estar en política supone costes pero tengo esa motivación de que soy militante de Juventudes Socialistas desde los 13 años y para mí esto es como cuando algún club de fútbol va mal y ves que puedes aportar algo o solucionar algo y te activas.

- Esa causa tiene que ser fuerte.

- Pues que hay que ganarle al gobierno de la derecha. El peligro para los andaluces y andaluzas y para muchas políticas progresistas está a las puertas. Como el PP necesite a Vox... y Vox va a decidir entre los gobiernos porque ya ha pasado este bautismo que pasan todos los neófitos de 'yo me quedo al margen'... Ahora pueden hacer prácticas políticas que yo considero peligrosas socialmente. Sobre todo todas las relativas al tema de igualdad y al de incidir en la educación como rebajar la financiación pública y trasladar fondos para la privada o financiar colegios segregados.

- ¿Y cree que ya se han dado los primeros pasos?

- No, para el PP andaluz es como la primera legislatura de Aznar, que hablaba catalán en la intimidad. El PP no está aplicando su política porque tiene que pagar un peaje siempre que quiera hacer una ley, eso es visible. Y, además, hay un partido que se encarga de decir, me han pagado. Si ese partido está dentro del gobierno, ya el peaje no es visible. Ejecutarán como proyecto de gobierno. La política del PP puede cambiar del blanco al negro.

- ¿No le echó un poco para atrás el entrar en liza con dos personas tan conocidas dentro del socialismo andaluz?

-No, porque nosotros somos un movimiento de base. Nosotros tenemos ventajas e inconvenientes. Inconvenientes, que no tenemos aparato detrás. No habréis visto ningún secretario provincial ni ninguna federación provincial diciendo que está con Luis Ángel Hierro ni nada por el estilo. Tampoco ningún alcalde importante. Pero sí tenemos muchísimos militantes que están ilusionados e ilusionadas con el proyecto y son ellos los que me han empujado. Cuando las alternativas que tienen la militancia no se corresponden con su pensamiento, tienen dos posibilidades: si el sistema se lo permite pueden organizarse para cambiar la realidad y si el sistema no se lo permite acaban yéndose. Y hay que evitar que se vayan. Nosotros hemos generado una alternativa que no es porque yo la buscara, un grupo de más de un millar de personas me ha pedido que les represente y que haya una alternativa como la que nosotros representamos. Nuestra gente va sonriendo, eso es una ventaja. Todos tienen sus trabajos propios, no tienen cargos ni necesidad de mantenerlos, no tienen nada. Y eso empuja lo que no os podéis imaginar.

- Entran porque lo que ven que hay no les representa.

- El PSOE debe ser un partido de mayoría. Nosotros tenemos que aspirar en Andalucía a conseguir el 44% y mayoría absoluta. Debemos aspirar a eso. Otra cosa es que lo consigamos. Tenemos que tener desde social liberalismo, lo que antiguamente se llamaba radicalismo, que es el liberalismo progresista, hasta marxistas, porque si no, no llegas a ese 44%. A la mayoría. Yo voy a preferir infinitas veces que sea Juan Espadas o Susana Díaz la presidenta de la Junta que cualquiera de otro. Ahora, ¿eso significa que sus planteamientos políticos sean los adecuados para ahora? No. Son personas más centradas. Socialcristianos... y demás. Ese tipo de personas, cuando las circunstancias económicas van bien, cuando la gente está relajada, el electorado se concentra en el centro, porque no quieren que haya cambios sustanciales porque les va bien y se concentran ahí y entonces tu tienes que poner unos candidatos de ese tipo porque si no vas a perder un bloque importante en el centro. Cuando las sociedades se polarizan, si vas a centro, no hay votantes. En esas circunstancias tu necesitas ser netamente lo que eres, porque si no, lo que pasa es que los que están a tu izquierda se van a comer tus votos, que es lo que ha pasado en Madrid. Ahora mismo no son personas para recuperar la posición del PSOE en Andalucía. Las medidas europeas que impusieron los neoliberales después de la primera crisis nos separaron de nuestro electorado. Una reforma detrás de otra que han traído fracasos. Por eso, nosotros, en lugar de estar entre el 38 y el 40% estamos entre el 28 y el 30. Y el resto se nos ha ido. Nosotros tenemos ocho circunscripciones. Tenemos ocho restos, y eso puede hacer que el partido que gane tenga 40 o 45 y 46. Si nosotros tenemos Más Pís, Adelante Andalucía, Podemos... y empieza a perderse el resto de estos partidos al final el resultado que tenemos es que se van a perder los votos de izquierdas y va a haber mayoría de derechas en la cámara. Lo que hay que hacer es recuperar eso, que además nos pone en nuestro sitio. Y te quedas más tranquilo. Hay que subir impuestos, por ejemplo. Yo soy socialdemócrata y lo veo necesario porque si no hay impuestos no hay servicios. Estamos por debajo de la media en impuestos y, además, esa la única garantía de que los servicios sean de mayor calidad. Y estás a gusto, porque estás en tu sitio.

- El no llevar alforjas le hace ir con tranquilidad.

- Claro, a mí lo peor que me puede pasar es que vuelva a ponerme a estudiar, que es lo que me gusta. Y lo mejor que nos puede pasar es que pasemos a segunda vuelta, si pasamos a segunda vuelta ganamos, eso lo tenemos claro. Si algún candidato de aquí al domingo se viniera abajo y pasáramos a segunda vuelta, ganamos porque se llevan tan regular que van a preferir lo menos malo, digamos. Si no pasamos, pues vamos a ser decisivos. Y de hecho ya estamos llevando ideológicamente a los candidatos a eso de hacer un discurso de izquierda, que tenemos que incidir en esas cuestiones... estamos tirando en este caso.

- Aspiran a esa segunda vuelta.

- Estamos convencidos de que va a haber segunda vuelta. Y ahí hay dos posibilidades, que una de las candidaturas se venga abajo porque se sepa que va a haber segunda vuelta y si eso sucede muchos de los huevos pueden venir a nuestro cesto.

- Sabe algo más de lo que dice.

- No, simplemente creo que se equivocan en las cuentas. Ellos han contado... este secretario general, este alcalde, este yo no sé qué y por tanto tengo tantos votos, y eso no es verdad. Eso sucedía en el sistema de congresos. Ya no. Nosotros hemos introducido un distorsión lo suficientemente grande como para que las cuentas no funcionen.

- ¿Y qué opina de las denuncias en censos de Córdoba y Almería?

- Eso es una indecencia política. Es manipular. No debería poder votar nadie que no llevara un año de antigüedad en el partido. Ya está.

- Pero ese debe aprobarse en Congreso.

- Nosotros lo vamos a llevar.

- Usted apoyó a Pedro Sánchez en su victoria, ¿no le ha devuelto la llamada?

- Pedro Sánchez no ha dicho nada. Sí han dicho otros miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE. Y hay un montón de ellos que andan diciendo por ahí que el candidato de la ejecutiva es Juan. Hubo un almuerzo, lo hicieron público, le dieron bombo y plantillo... el que no ha tenido ninguna cena he sido yo. No sabemos lo que dijeron en ese almuerzo ni porqué lo publicaron... Lo que sí sé es que yo apoyé a Pedro Sánchez y Juan Espadas estuvo apoyando a Susana Díaz. Hice mi función, fue ponente de economía en el 39 Congreso. Hicimos una conferencia de economía de izquierdas... pero yo no aspiro a que Pedro Sánchez me diga nada, yo creo que lo que ha pasado es que la Ejecutiva Federal no ha entendido un sistema. Aprobamos un sistema y no lo han entendido. Ahora resulta que con un 2% de avales, las bases pueden poner candidatos, y lo hemos demostrado. Decían que no se iba a llegar, pero sí. Y ya hemos demostrado que esto ha cambiado. Entonces, ellos van a tener que adaptar sus comportamientos a estas nuevas formas. Antes, es verdad que las ejecutivas tenían obligación de ocuparse de los territorios, pero ese partido ya es historia después del 39 Congreso, dijimos que le íbamos a dar participación a las bases y debe haber una postura de esperar a ver... quién quiere, cómo se mueve... y a esperar a ver quién merece la pena y elegir.

- En Almería existe una división profunda entre defensores de Pedro y Susana.

- Para nosotros Almería es una provincia muy difícil en ese aspecto. Es una plaza complicada. Aquí están los dos aparatos muy duros. A nosotros nos han dicho que una de las candidaturas entiende que nosotros ya estamos contribuyendo a mejorar el debate. Elevar del debate a otros temas. Lo han dicho, 'que si no estuvierais vosotros nosotros estaríamos en un pim, pam pum...' que en Almería debe estar muy visible porque no hemos tenido la oportunidad de amortiguar.

- Juan Espadas y el 'sanchismo' y la corriente oficialista con Susana. Es la guerra almeriense.

- Juan Espadas no puede ser el representante del 'sanchismo'. No puede serlo. Puede ser el represtante de Ferraz. De las bases 'sanchistas' no. No le puedes imponer al militante una referencia y mucho menos cuando no cuadra con su forma de pensar. Es que Juan Espadas acaba de decir hace tres o cuatro días que él estaría dispuesto a apoyar determinadas leyes del PP. Nuestros militantes no quieren eso. Nuestros militantes quieren una opción clara de izquierdas. Eso tiende más a la gran coalición, tiende más a parecerse a lo de Susana Díaz, que había que abstenerse para que gobernara Mariano Rajoy. Pero por mucho que digan, no van a representar a la militancia que puso a Pedro Sánchez al frente, o al menos a una gran mayoría.

- ¿Ha tanteado a la militancia de la provincia?

- Almería es casi inexpugnable para nosotros. Vamos a tener voto, pero es difícil. Y lo hemos intentado por activa y por pasiva. Pero están las filas prietas. Hay dos provincias que son las más complicadas. Almería, donde los ejércitos están puestos en orden de ataque y no se mueve nadie y Cádiz, donde hay un lío de facciones enorme y hay decidido que para no contarse quienes son hasta que llegue el provincial, iban a apoyar a Juan. En el PSOE es normal que si votamos una vez y hemos tensionado, a la siguiente no debe ser así.

- Pero al final es un militante, un voto.

- Exacto. Igual no tengo hueco en Almería, pero tengo papeleta.

- ¿Y cómo está llegando a esa gente?

- Por redes. La militancia es muy activa en redes. Y también estamos sintonizando muy bien en los actos. Y esa sintonización, como nosotros lo emitimos todo por Facebook, se está viendo. Y la gente está viendo los actos.

- ¿Cuál es el perfil del militante que lo apoya?

- Gente que no depende de la política. El perfil es rebelde y de origen 'sanchista'. Creo que, incluso, insumiso rebelde. Gente bastante de izquierdas. Somos la parte más socialdemócrata del partido.

- ¿Le ha llegado alguna persona cansada de presiones diciéndole que su voto es para usted?

- A mi me llega gente, en todos los actos, diciendo que le hemos cambiado el voto, pero porque le gusta lo que oye.

- ¿Y los que piensan que como tercera vía, al final la beneficiada va a ser Susana Díaz?

- Pues bienaventurados los pobres de espíritu porque no tienen ni idea. Nosotros estamos poniendo encima de la mesa votos que antes no iban a existir. Que no iba a tener Juan Espadas en la vida. Hasta tal punto que era más probable de que hubiera voto que fuera a Susana Díaz. Lo que estamos haciendo es recuperar ese voto, con lo cual, estamos dificultando la mayoría primera, porque al elevar el porcentaje de votación, el 50% requiere más voto. Nosotros puede que a quien hayamos fastidiado es a Susana.

- ¿Censo tienen?

- Nosotros no tenemos censo. No nos van a dar censo. No nos lo pueden dar. Lo tienen ellos pero porque tienen los cargos. El secretario general de una agrupación tiene el censo y lo tiene legalmente, ¿para qué lo utiliza? eso ya... El secretario provincial tiene el censo, la secretaria general de Andalucía tiene el censo también, pero nosotros no. Hay una empresa contratada que está mandando Whatsapp y hay un montón de denuncias. Están utilizando los teléfonos sin autorización. Nuestra ventaja en sitios como Almería está en que en la papeleta hay tres cruces por poner y depende lo que hayan presionado los otros, puede haber mucho voto de hartazgo y cambien el voto.

- Si gana, ¿trabajaría para obtener la secretaría general?

- Obviamente. Este partido no entiende las bicefalias. Son excepciones aquellas en las que funcionan. Esto no es el PNV. Habría que ir al Congreso Regional a intentar se secretario general. Irá el que gane.

- Convenza a los votantes de Almería.

- Lo que le digo a todo el mundo es que vean los vídeos de los mítines, porque llegamos a la gente. La gente nos dice, yo he avalado a Juan Espadas o a Susana pero te voto a tí. Estamos haciendo un discurso en el que apelamos a la conciencia socialista. Les aconsejo ver la intervención en Úbeda o la intervención inicial de Baeza. Lo pueden encontrar en Andalucía Socialista en Facebook.