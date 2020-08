La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha pedido este jueves colaboración ciudadana para poder controlar la evolución de la pandemia de coronavirus en la provincia. Una situación que "preocupa" en la Delegación.

La máxima representante de la Junta de Andalucía en Almería lamenta que se hayan interpuesto más de mil denuncias en la última semana, lo que "quiere decir que los ciudadanos no estamos haciendo nuestro trabajo, que es llevar la mascarilla, guardar la distancia y seguir las normas de seguridad, que son muy sencillas”, según ha expuesto Sánchez Torregrosa en declaraciones a los medios.

En estos instantes, según la información de la Junta de Andalucía, los hospitalizados en la provincia no son ni el 4% de todos los casos activos. Aunque es un porcentaje bajo, la delegada del Gobierno andaluz asegura que "no hace que estemos relajados, sino que estamos preocupados y tensos ante una situación que no podemos permitir que se nos vaya de las manos".

En las últimas semanas se ha producido un importante aumento de los casos hospitalizados por lo que Maribel Sánchez llama a los almerienses a cumplir las normas anticoronavirus pues "no podemos permitir que el porcentaje de ingresados suba, por eso estamos siendo muy duros". Asegura que "a ninguna administración le gusta poner multas, pero no podemos permitir que la gente se relaje y piense que esto no les va a afectar y los hospitales se vean desbordados".

Cómo ayudar a los sanitarios con un 'clic'

Por otro lado, la delegada de la Junta ha informado de que a partir de este lunes 24 de agosto comenzará a funcionar en Almería y Málaga la aplicación móvil Radar COVID, creada por el Gobierno de España para localizar a los contactos de una persona con PCR positiva.

Para Sánchez, esta herramienta "va a ser muy útil para que sea más fácil localizar a los contactos de una persona contagiada". Por ello, aclara que es "imprescindible" que todo el mundo se la descargue en sus teléfonos móviles, ya que la app funciona enviando señales bluetooth a los teléfonos que tiene cerca, pero solo si ese otro dispositivo también tiene la aplicación instalada.

“Con el simple gesto de descargar la aplicación ya estamos ayudando mucho a los sanitarios para poder cercar este virus que tanto nos preocupa a todos”, sentencia la delegada.