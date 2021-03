Matarí: "Celaá, más que disculparse conmigo, debe pedir perdón a las personas con discapacidad a las que ofendió"

El presidente de la Comisión de Seguridad Vial y diputado del PP por Almería, Juan José Matarí, ha trasladado a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, que más que disculparse con él debe pedir perdón a las personas con discapacidad que, a su juicio, "ofendió" este miércoles en el Pleno del Congreso. Celaá ha revelado en Twitter que ha pedido disculpas al diputado del PP por si sus palabras han podido ofenderle. "Jamás fue mi intención faltarle al respeto, ni a él ni a su familia", ha señalado. Dicho esto, ha defendido la respuesta que dio a la pregunta formulada por este diputado en el Pleno del Congreso: "Mi respuesta se centró en su pregunta, que me acusaba de legislar contra la Constitución".

Acabo de hablar con el diputado Juan José Matarí al que he pedido disculpas si mis palabras de ayer pudieron ofenderle. Mi respuesta se centró en su pregunta, que me acusaba de legislar contra la Constitución. Jamás fue mi intención faltarle al respeto, ni a él ni a su familia. — Isabel Celaá (@CelaaIsabel) March 25, 2021

Matarí ha indicado a Europa Press que ha dicho este jueves a la ministra --en una conversación que se produjo en torno a las 14,00 horas, cuando finalizó el Pleno del Congreso-- que más que disculparse con él, debería hacerlo con "los cientos de personas con discapacidad que ofendió". A su entender, esa llamada "no le servía para justificarse".

EL PP HA PEDIDO LA DIMISIÓN DE LA MINISTRA

En la sesión de control de este miércoles Matarí puso en duda que la nueva ley educativa, la Lomloe, garantice la libre elección de los padres en la educación de sus hijos, en particular cuando éstos tienen alguna discapacidad. Y contó el caso de su hija que, con 25 años y Síndrome de Down, está trabajando tras haber estudiado en la universidad y haber acudido a un centro de educación especial, unos colegios que, en su opinión, Celaá quiere que "desaparezcan".

Tras apostar por "combatir la segregación escolar" poniendo "muchos más recursos en los centros ordinarios para tratar la educación especial", la ministra respondió al diputado del PP: "¿De dónde viene usted? ¿De qué lejos viene usted? Usted no tiene ningún contacto con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores. No sé de qué habla". Apenas unas horas después de esa intervención parlamentaria, diputados del PP, Vox y Ciudadanos afearon a la ministra de Educación la respuesta que había dado a Matarí en la sesión de control al Gobierno. Y este jueves, el PP ha dado un paso más y ha solicitado la dimisión de Celáa.

"24 horas después de reírse del padre de una joven con Síndrome de Down, la ministra de 'Educación' no ha pedido perdón a nuestro compañero ni a las asociaciones de educación especial", ha escrito a primera hora el partido en su cuenta oficial de Twiter. "Su irresponsabilidad y falta de empatía obligan", ha exclamado. Además, el PP ha presentado una proposición no de ley en la que pide la reprobación de la ministra y subraya que las palabras de Celáa demuestran "no solo su falta de sensibilidad y respeto hacia las personas con discapacidad, sino su incapacidad para seguir ni un minuto más al frente del ministerio de Educación".

EL PP DIFUNDE EN REDES UN VÍDEO DE ANDREA, HIJA DE MATARÍ

Al hilo de esta polémica, cargos del PP han difundido en Twitter un vídeo de Andrea, la hija de Matarí, que se grabó antes de que se aprobase la 'Ley Celaá' y en el que defiende los colegios de educación especial, donde ella estudió 15 años, y pide no "cerrarlos". El líder del PP, Pablo Casado, se ha hecho eco de esa vídeo y ha señalado que Andrea, como "tantos jóvenes con Down forja su mejor futuro gracias a la educación especial". "Pedimos la dimisión de Celaá y registramos su reprobación por sus palabras y su desprecio a tantas familias a las que ha ofendido", ha recalcado.