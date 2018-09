Medio año de cárcel por cambiar la matrícula de un vehículo

El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha condenado a un empresario por cambiar la matrícula de un semirremolque. La sentencia, dictada por conformidad de las partes y consultada por Diario de Almería, recoge que el acusado J.A.G.B., es el administrador único de una empresa de transportes con sede en un municipio del Bajo Andarax.

Señala que también es titular de un vehículo semirremolque al que en una fecha "próxima al 25 de marzo de 2014" le había sido puesta una matrícula que no le correspondía.

También borró el número de bastidor raspando y utilizando sustancias abrasivas

En concreto, dicho automóvil tenía colocada la placa de otro vehícuo semirremolque de una marca distinta, un intercambio que según la juez fue realizado con "ánimo de inducir a error".

Asimismo, la magistrada sostiene que el acusado borró raspando y utilizando sustancias abrasivas el número de bastidor del semirremolque intervenido, de nuevo con "ánimo de inducir a error".

Profundiza en el caso relatando cómo sobre las once de la mañana del 25 de marzo de 2014 este semirremolque alterado fue interceptado por agentes de la Guardia Civil cuando un empleado de la empresa del condenado circulaba con él en las condiciones descritas.

Por estos hechos, J.A.G.B. ha sido condenado a seis meses de prisión por un delito de falsedad documental cometida por particular, por el que también se le impone el pago de una multa de seis meses, a razón de seis euros al día.

No obstante, no ingresará en prisión pues esta pena ha sido suspendida durante tres años a condición de que no vuelva a delinquir en este tiempo.

La sentencia es firme, ya que los letrados de los condenados y el Ministerio Público manifestaron durante la vista oral celebrada en la Ciudad de la Justicia de Almería que no pretendían recurrir el fallo.

Aunque el procesado contaba con antecedentes, según la juez son "cancelables por imperativo legal".