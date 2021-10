Los arquitectos celebran el Día Mundial de la Arquitectura subrayando la “oportunidad” que abren los fondos Next Generation para que la ‘ola de renovación’ de edificios y viviendas llegue a Almería

El Colegio Oficial de Arquitectos de Almería (COAA), celebra este lunes día 4 el Día Mundial de la Arquitectura y el Hábitat, con las miras puestas en los fondos europeos Next Generation, una oportunidad de hacer llegar la “ola de la renovación” a un parque de viviendas envejecido que encuentra en estas ayudas un camino hacia su modernización y adecuación a los estándares de calidad.

“Ahora, lo hacemos posible”. Con este lema, los arquitectos almerienses conmemoran este año el Día Mundial de la Arquitectura, subrayando la “oportunidad” que representan los fondos europeos Next Generation y el Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana incluido en el Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “para emprender, de forma real y generalizada, la transformación que precisan nuestras viviendas, edificios, pueblos, ciudades y territorios”, explica el decano del COAA, Luis Cano, quien resalta parte del manifiesto promovido por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).

Incide Cano en las graves carencias que presentan los 25,7 millones de viviendas que integran el parque edificado en el país. Entre ellas, el 75% de los edificios residenciales no es accesible, casi dos millones de personas no pueden salir de sus casas si no es con ayuda y el 75% del parque inmobiliario es altamente contaminante, porque se construyó antes de que estuvieran en vigor las primeras directivas de eficiencia energética.

“Desde hace años, cada Día Mundial de la Arquitectura, hemos puesto de relieve la importancia y la capacidad de la Arquitectura para mejorar la vida de las personas; hacer frente a los efectos del calentamiento global; contribuir a que el acceso a una vivienda digna y adecuada sea universal, y a tratar de paliar el fenómeno de la España vaciada, favoreciendo la cohesión social”. Ahora, la ‘Ola de Renovación’ es factible con los fondos europeos Next Generation, “la oportunidad de emprender, de forma real y generalizada, la transformación que precisan nuestras viviendas, edificios, pueblos, ciudades y territorios”.

Premios Arco y Colegiado de honor

“Por eso, este año 2021, conmemoramos el Día Mundial de la Arquitectura convencidos de que “Ahora, lo hacemos posible”, y para su celebración, el COAA ha organizado, el día 8 de octubre, varios actos, que darán comienzo a las once de la mañana, en la sede colegial de Martínez Campos, con la lectura por parte del decano del manifiesto del Consejo Superior, para después presentar la nueva edición de los Premios Arco 2019-2020 que, con carácter bienal, desde el año 1981, el Colegio de Almería organiza, comprometido con la valoración pública de la arquitectura y el urbanismo responsable y de calidad.

Para el día 8 también hay organizada una conferencia que impartirá Andrés García Lorca, geógrafo y catedrático de la Universidad de Almería. Versará sobre la necesidad de rehabilitación y esa oportunidad de los fondos europeos, y en la que intervendrán los investigadores del CSIC Alejandro Caparrós y del CIEMAT Eduardo Zarza.

Como colofón a los actos conmemorativos del Día Mundial de la Arquitectura, los arquitectos almerienses nombrarán Colegiado de Honor a Andrés García Lorca, en reconocimiento a su trayectoria profesional a lo largo de la cual ha demostrado su gran interés por el territorio y la ciudad, así como su disponibilidad a la colaboración estrecha con el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería de la que ha venido siempre haciendo gala.