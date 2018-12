‘Saborea la Navidad’ con el Paseo peatonal y los Reyes Magos en Plaza Vieja

Con la fachada del Ayuntamiento decorada para la ocasión y el tren de la Navidad, el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha presentado los hitos más destacados de la programación especial del Ayuntamiento de Almería con el nombre de Saborea La Navidad. Serán más de cien propuestas “de todos y para todos, ya que la Navidad transforma las grandes ciudades, cambia el estado de ánimo, de consumo y de ocio”. Y cambia también el lugar de recepción de los Reyes Magos. Sus Majestades de Oriente vuelven a la Plaza Vieja, “donde no tenían que haber salido”, la apostilla del alcalde, quien ha anunciado el cierre del Paseo de Almería al tráfico durante las fiestas.

La primera actividad del programa es el tradicional encendido, que trae muchas novedades. Más presupuesto, más luces, con más de un millón de puntos LED, más de 25 calles y emplazamientos de la ciudad, con un esfuerzo por alumbrar la zona peatonal en el Paseo, además de la calzada. “A los arcos tridimensionales y bidimensionales, motivos de farola, árboles y el gran abeto del Paseo renovamos la iluminación en la Plaza de las Velas, con una gran Vela y en la Plaza de la Catedral, un túnel de luz y música que volverá a ser punto de atracción y encuentro de miles de almerienses y turistas durante estas fiestas”, ha avanzado el alcalde.

El acto inaugural de la iluminación navideña: será el próximo miércoles, 5 de diciembre, con una triple convocatoria. A las 19.30 en Puerta de Purchena, con un espectáculo de Música, Fuego y Luz; a las 20.00 horas en la plaza de la Catedral, para inaugurar el túnel; y a las 20.30 horas se encenderá la gran vela en la plaza de las Velas, donde, además, se ubicará un gran tobogán gigante que hará la delicias de los más pequeños.

Fernández-Pacheco ha subrayado otra de las importantes novedades, “repetimos la iniciativa ‘Diviértete en el Centro’, del 26 al 30 de diciembre con una gran novedad: haremos peatonal el Paseo, instalando una carpa donde habrá juegos y talleres infantiles por las mañanas y por las tardes y también incorporamos actuaciones musicales navideñas por las tardes”. Otra novedad es que el Mercado Gastronómico ‘Sabores de Almería’, de la mano de la Diputación Provincial, se ubicará también en el Paseo, en pleno corazón de la ciudad, para darle mayor vistosidad y facilitar la afluencia de público, como siempre en el Puente de la Constitución, del 5 al 8 de diciembre, con más de 40 empresas almerienses, “en la víspera del mágico 2019, en el que seremos Capital Gastronómica”.

También relacionado con la gastronomía y el comercio, el Mercado Central seguirá siendo escenario para la Navidad, con el doble objetivo de apoyar al comercio en su apertura por las tardes, y ofrecer otro lugar donde disfrutar del ocio. En la Rambla, el Mercado Navideño contará con un centenar de puestos para comprar los regalos de estas fechas, y vuelve la gran Pista de Hielo en el Mirador. El Tren de la Navidad volverá a ofrecer el paseo gratuito con salida y llegada en Plaza Circular.

Cronológicamente, las principales convocatorias culturales en el mes de diciembre son Cinejoven, del 6 al 8 de diciembre (Apolo); The Hole Zero, del 6 al 16 de diciembre (carpa junto Auditorio); Zarzuela ‘Doña Francisquita’, 7 de diciembre (Auditorio); Musical ‘Vaya Santa Claus’, 8 de diciembre (Auditorio); Big Band Clasijazz, 9 de diciembre (Auditorio); Ballet Imperial Ruso con ‘El Lago de Los Cisnes’, día 11 (Auditorio); Concurso de Villancicos, 15 de diciembre (Apolo); Musical ‘Grandes Éxitos’, con Jorge Javier Vázquez (día 16, Auditorio); Banda Municipal en el Apolo el día 16 y su concierto de Navidad, con la Coral Emilio Carrión, día 21 (Auditorio); presentación del disco de José del Tomate, día 21 (Apolo); Noche de las Candelas, día 22 (Mesón Gitano); concierto Banda San Indalecio de La Cañada, día 23 (Auditorio); Concierto de Grupo Almenara, 28 de diciembre (Auditorio); concierto de cuatro grupos en el Beatles Weekend, “que refuerza nuestros lazos con la banda de Liverpool”, el 29 de diciembre en el Teatro Cervantes; la obra benéfica ‘Spain It’s Different’ en colaboración con la UAL, 29 de diciembre (Auditorio); el Concierto de la Fundación Barenboim, día 30 (Auditorio).

A esto se suma que “contaremos con tres proyecciones muy especiales en el Teatro Apolo, desde el Teatro Real, con la ópera ‘Turandot’ y otras dos óperas destinadas al público familiar. Ya en el mes de enero, la Orquesta Ciudad de Almería, bajo la dirección de Michael Thomas, ofrecerá su Gran Concierto de Año Nuevo el 1 de enero en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, y antes de la Cabalgata, se desarrollará la edición número 37 del Festival de Teatro Infantil: del 2 al 4 de enero, una tradición asentada en Almería para iniciar con alegría el nuevo año, con tres citas en el Apolo (entrada 5 euros) y dos en la Plaza de la Catedral, gratuitas.