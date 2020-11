La Noche Europea de los Investigadores en Almería será este año íntegramente virtual

Los mensajes han quedado muy claros en todo momento durante el acto virtual de presentación de La Noche Europea de los investigadores, conducido por el vicerrector de Investigación e Innovación de la UAL, Diego Luis Valera, siendo la principal que el coronavirus no ha podido detener a este evento. Es más, la ciencia plantará cara a la COVID-19 también a través de una demostración de versatilidad y adaptación a la grave situación sanitaria actual, que sentará bases de acciones futuras. “Lo on-line ha venido para quedarse”, ha recordado el vicerrector cuando ha anunciado que el cien por cien de las actividades se va a realizar bajo esa modalidad. Valera, en todo caso, ha especificado un objetivo central que permanece inalterado en este 2020 tan complicado: “El próximo viernes (día 27 de noviembre) acercaremos la ciencia y las personas que la realizan a los ciudadanos de Almería, demostrando de una forma relajada y lúdica cómo afecta la investigación y la innovación a su vida cotidiana y, no menos importante, divulgando la ciencia entre los mas jóvenes, con el objetivo de despertar vocaciones científicas”. Todo está contenido en el link https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/, con inicio desde las 18:00 horas de ese viernes día 27.

Los datos exactos de la aportación almeriense a este ‘macroencuentro’ virtual los ha facilitado Antonio Giménez, el nuevo director de la OTRI de la Universidad de Almería, y que pasan por 480 investigadores para 62 actividades programadas y ya grabadas en vídeos de 5 minutos, más 33 acciones previas en medio centenar de institutos de la provincia, incluso alguno de Málaga, que serán vía streaming entre el lunes y el mismo viernes”. Ha añadido que la variedad temática es amplísima, alcanzando “todas las áreas” en las que trabajan “día a día los investigadores de la UAL”. A la luz de esas cifras, Diego Luis Varela ha puesto el acento en que “como se puede comprobar, el nuevo formato, con todas sus limitaciones, no supone disminución apreciable ni en las actividades ni en la implicación de los investigadores”, agradeciendo esto último a la comunidad científica de Almería”. Son solo un centenar de participantes menos y la disminución de acciones no llega a la veintena, además de que la provincia seguirá siendo de las más destacadas en el contexto andaluz, “si bien ahora eso carece de importancia” porque una de las ventajas del formato on-line es la posibilidad de “disfrutar de todas las actividades planteadas por toda Andalucía”. El vicerrector ha recordado la ventaja de “dar mayor impacto en las redes sociales a través de estos formatos no presenciales”.

En todo caso, ha reconocido que hasta el último momento se han estado analizando alternativas, como la Plaza Vieja, pero ha sido de más peso lo que ha definido como “la prudencia sanitaria”, pese a la total predisposición del Ayuntamiento de Almería. En la presentación, su concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, ha destacado justamente que, “como siempre, el Ayuntamiento se suma a esta iniciativa, y lo hace con una doble intencionalidad: por un lado, acercar la UAL a la vida de los almerienses, y por otro, sabiendo que el futuro de una sociedad pasa de manera imprescindible por el conocimiento y la investigación”. A su juicio, “una iniciativa como la Noche Europea de los Investigadores, de la que Almería es todo un ejemplo, no sólo acrecienta el prestigio de la universidad, sino que también despierta entre los más jóvenes el interés por mejorar las cosas desde el trabajo, el esfuerzo, la creatividad y la imaginación, esos elementos que nos están haciendo seguir creando Cultura Segura en estos tiempos que nos están obligando a reinventarnos para que nuestras líneas de trabajo sigan adelante”.

Por su parte, el delegado territorial de Conocimiento y Universidades, Emilio Ortiz, ha señalado que, aunque las actividades programadas han tenido que adaptarse, “lo importante es que sigamos acercando la ciencia y la investigación a la ciudadanía, y especialmente a la juventud, con el afán de despertar vocaciones científicas e impulsar un sistema de conocimiento sólido y solvente que garantice el bienestar futuro de la sociedad”, por lo que ha animado a la sociedad participar en las charlas y talleres online. Emilio Ortiz también ha reafirmado “el compromiso de la Junta de Andalucía con la calidad de la investigación y la docencia” y ha agradecido a la comunidad universitaria “todos los esfuerzos realizados para mantener la actividad a pesar de la pandemia y, especialmente, la capacidad de adaptación de los departamentos de investigación para reorientar sus estudios y contribuir con ellos en la lucha contra la COVID-19”.

Fundación Descubre, coordinadora del evento

Teresa Cruz, directora de la Fundación Descubre, coordinadora de La Noche Europea de los Investigadores, ha elogiado de modo rotundo a la UAL por su destacada labor divulgativa: “Nos sentimos orgullosos de vosotros”. Respecto al evento también ha sido clara, a la par que optimista: “No va a ser uno más porque este año es duro y difícil para todos, pero también la ciencia nos da esperanza y eso tiene mucho valor para la sociedad, motivo más que suficiente para mantenerla, renovarla y darle más fuerza”. La Noche Europea de los Investigadores tiene una importancia más que contrastada y un crecimiento desde 2012, cuando se hizo por primera vez en Andalucía, realmente espectacular, valorado el proyecto autonómico con “sobresaliente por parte Europa”. Se ha multiplicado por 17 el número de investigadores hasta llegar a los 3.000 y por 20 los asistentes hasta alcanzar los 80.000, con una valoración muy alta por parte del público desde que en 2014 “se saltó a la calle”. Este año de otra manera, a través de la pantalla del dispositivo elegido por cada uno, “la ciencia va a continuar siendo un arma de fututo y esperanza”.

Cruz se ha referido a “alianzas y mucho trabajo previo, mucho uso de redes sociales y esfuerzo enorme para dedicar tiempo, y con calidad” para explicar cómo ha sido posible no bajar el nivel de una Noche Europea de los Investigadores que, efectivamente, va a ser especial y en la que “no se pierde el contacto directo, no se renuncia al diálogo abierto, porque se ha aprendido más cosas y porque habrá actividades grabadas y otras que serán efímeras, para las que hay que estar conectados el día y la hora indicados”.

Cabe destacar que el material generado por la Universidad de Almería, según ha desvelado el vicerrector Diego Luis Valera, “estará disponibles durante más tiempo para que cada cual pueda disfrutarlo en el momento que mejor le venga”. Habrá varias propuestas relacionadas con el coronavirus, como ‘Mira tus manos’, que “insiste en los más jóvenes para evitar la propagación de la enfermedad”, ha añadido Valera, en un contexto general de intereses de los almerienses muy vinculado al medio ambiente, a las energías renovables, la agricultura, la robótica, la salud…”, Teresa Cruz ha destacado como tema estrella la vacuna de la COVID, pidiendo “librar todos la batalla de la desinformación que va a llegar, un gran reto común; hay que tener mucha información”.

Colaboradores

Por último, el vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad de Almería ha hecho una mención especial a “la suerte de contar con los colaboradores científicos Plataforma Solar de Almería, IFAPA, ceiA3, Ceimar y Ciencia Divertida, así como con ocho medios de comunicación, Onda Cero, Europa FM, Diario de Almería, Ideal, La Voz de Almería, Cadena Ser, Interalmería TV y RTVA”. Además, ha recordado que “nada de esto sería posible sin el apoyo y financiación de la Comisión Europea, FECYT – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Ayuntamiento de Almería, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y la entidad financiera Cajamar,”. Así, todo está preparado para vivir una nueva Noche Europea de los Investigadores, que se enmarca en las acciones Marie Sklodowska-Curie del programa Horizonte 2020 de la CE y que tiene lugar simultáneamente en más de 430 ciudades europeas de 27 países.