Observan que la bolsa laboral del Consistorio "rinde pleitesía a Amat"Denuncian falta de personal y de maquinaria en la limpieza de calles y playas

La Sección Sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Almería, ante la convocatoria pública para la formación de la bolsa de psicólogos, trabajadores sociales, animadores y educadores sociales, destinada al diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía, y ante la publicación de la comisión de selección para las diferentes categorías, observa que "figuran personas ajenas al Ayuntamiento, en concreto profesionales de Diputación".

CCOO recuerda que ahora mismo hay proceso de Configuración de bolsas de trabajo en Diputación. "¿Cuántos profesionales del Ayuntamiento hay en comisiones de valoración de Diputación? Ninguno señor alcalde, sin embargo, en nuestras bolsas, sí hay de Diputación", señalan desde el sindicato donde se apunta que "ya está bien de tanta pleitesía y de sumisión al señor Amat".

Desde CCOO, "entendemos que en el Ayuntamiento hay suficientes profesionales con capacidad, y la suficiente experiencia para poder estar en cualquier comisión de valoración", por lo que el sindicato exige al "alcalde que rectifique la composición de las mismas y realice nombramientos de profesionales, contrastados, de trabajadores del área de Familia, y en todo caso que se apoye en los colegios profesionales".

Desde la sección sindical de Unión Sindical Obrera (USO) de la empresa Entorno Urbano, concesionaria del servicio de limpieza viaria en el Ayuntamiento, han puesto de manifiesto el "malestar" de la plantilla por "distintas incidencias que están ocurriendo y que afectan directamente tanto a los trabajadores como a los ciudadanos de Almería".

USO hace referencia a la "penosa situación del servicio de limpieza viaria", la cual asegura el sindicato que obedece entre otros motivos a la mala gestión en la prestación del servicio, y al incumplimiento del plan de servicio y de la oferta, además de a la "pasividad y ocultación de todo esto por parte del concejal del área y responsables del control del cumplimiento de estos servicios".

Según explican, los trabajadores están sufriendo una "gran sobrecarga" de trabajo a consecuencia de la "falta de personal, hasta más de 6 distritos de limpieza sin cubrir a diario los cuales se están quedando en algunos de los 6 cuartelillos o centros de trabajo que se distribuyen por la ciudad", agravada por "la merma, eliminación e incumplimientos de servicios mecanizados como barredoras, baldeadoras, cubas, hidrolimpiadoras, etc., que no solo no se han puesto en marcha las ofertadas, sino que se han suprimido algunos de los que estaban realizando su trabajo."