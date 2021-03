El PSOE denuncia la ausencia de respuesta del Ayuntamiento de Almería al Defensor del Pueblo por las vacantes del programa de ayuda a familias ERACIS

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Amparo Ramírez, ha denunciado que "el alcalde se ha instalado en el no", ya que "ni cubre las vacantes en el programa ERACIS, ni contesta al Defensor del Pueblo, ni al PSOE en la oposición". El Grupo Municipal Socialista el pasado 18 de enero formuló una queja ante dicho organismo "por las consecuencia que está teniendo para los almerienses, los trabajadores de las bolsas de empleo creadas a tal efecto y el propio Ayuntamiento el hecho de que no se estén cubriendo estas vacantes, ya que implica que los programas no se pueden ejecutar en su totalidad, los trabajadores que superaron las pruebas no pueden acceder a esos empleos y el Ayuntamiento va a tener que devolver dinero".

“La desidia del PP ha llegado hasta al extremo de saltarse la obligación legal de remitir la información requerida por el Defensor del Pueblo en el plazo de 15 días, además de dejar que se pierdan esos fondos tan necesarios en una ciudad como la nuestra, a la cabeza de España en pobreza infantil", ha manifestado. Para Ramírez, "la actitud del equipo de gobierno del Ayuntamiento es ofensiva hacia otras instituciones porque el Defensor del Pueblo ha tenido que reiterar su petición en este mes de marzo", tal y como ha informado en una comunicación remitido al Grupo Socialista, formulante de la queja.

"La situación ha llegado hasta el punto de que el propio Comité de Empresa del Ayuntamiento, donde están representados todos los sindicatos, ha lanzado un comunicado conjunto exigiendo al alcalde que se cubran las vacantes y las bajas del programa ERACIS", ha destacado la concejala del PSOE. A su juicio, "es indignante que el alcalde desaproveche la totalidad de esos más de 6 millones del Programa ERACIS para ayudar a la gente que más lo necesita".

A peor

En este sentido, Ramírez ha destacado que la situación va agravándose porque, "si cuando formulamos nuestra primera queja al Defensor del Pueblo había 8 plazas sin cubrir, en la actualidad, ya son 9 y en los próximos días la cifra se elevará a 11, según hemos tenido conocimiento". "Esto tiene como consecuencia, por un lado, la pérdida de trabajadores en un área en la que todas las manos son pocas, especialmente tras la crisis económica y social generada por la pandemia; pero, además, también implica que el Ayuntamiento de Almería va a tener que devolver los fondos correspondientes al abono de estos salarios, poniendo en peligro el proyecto, al no cumplir los objetivos previstos".

Pero además, la concejala del PSOE ha añadido el hecho de que "esta desidia del alcalde se está trasladando también a otros programas gestionados por el Ayuntamiento y, aparte de tener que devolver el dinero de las vacantes ERACIS, también tendrá que hacerlo del programa de Dependencia que la Junta de Andalucía sufraga con una subvención finalista para la contratación de cuatro trabajadoras, una de las cuales causó baja en enero, cuya plaza no se ha cubierto".

Según Ramírez, el Plan Local de Intervenciones en Zonas desfavorecidas del Ayuntamiento de Almería recibió la subvención de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía dentro de la Estrategia regional andaluza para la cohesión e inclusión social (ERACIS). Todo ello con el objetivo de reducir las desigualdades y permitir el acceso a la educación, la salud, los servicios sociales y el empleo de las personas que viven en los barrios de El Puche, La Fuentecica, El Quemadero, Piedras Redondas, Los Almendros y La Chanca-Pescadería.

Dichos fondos ascendían a más de 6 millones y medio de euros para un período de 4 años. Para el año 2020 el Ayuntamiento ha recibido más de 2 millones de euros destinados a contratar a 50 trabajadores entre psicólogos, trabajadores sociales, educadores y animadores socioculturales. "Sin embargo, a fecha de hoy, solo prestan servicio 41 trabajadores, por lo que hay 9 plazas sin cubrir por renuncia, de momento", según la concejala del PSOE, "demuestra la incapacidad de este equipo de gobierno del PP al frente del Ayuntamiento, donde la desidia más absoluta está marcando su labor política, sin importarle ni el empleo, ni la gente, ni el Ayuntamiento, ni los barrios desfavorecidos por su gestión y la de su partido".