El PSOE pide al Gobierno andaluz refuerzo de personal y un plan de tardes para descongestionar los juzgados de lo social

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha urgido este lunes al Gobierno Andaluz a poner en marcha un plan de tardes en los Juzgados de lo Social de Almería y a reforzar el personal con, al menos, 13 profesionales más para descongestionar el trabajo que actualmente mantiene desbordados a los jueces y juezas. “Estamos ante una situación excepcional que justifica soluciones excepcionales, porque nunca antes se había hablado en Almería de señalamientos para dentro de más de cuatro años”, ha interpelado al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública en comisión parlamentaria.

El colapso que existe en los juzgados almerienses, ha dicho, afecta a 30.000 personas “si no se pone remedio por parte de la Junta de Andalucía con un plan de tardes ya, que es lo más inmediato que permite que los propios funcionarios existentes por las tardes adelanten trabajo” y, sobre todo, ha añadido, “con una oficina completa, con 8 personas de apoyo a cada juez de refuerzo” como la Junta ha hecho en Sevilla.

Sin embargo, “en Almería no se ha hecho”. “Al juez de refuerzo de 2020 solo le pusieron 3 personas de apoyo y al de 2023 no le han puesto ninguna, con lo cual todo lo han colapsado aún más, porque los funcionarios reparten su tiempo entre varios jueces y, además, tienen que anular trabajo que ya habían hecho”, ha lamentado el diputado andaluz socialista.

“Si la Junta de Andalucía no pone 8 personas de apoyo a cada juez de refuerzo no se le saca a cada juez todo el partido que se le puede sacar para desatacar los juzgados de lo social”, ha sostenido Sánchez Teruel quien se ha preguntado “si los regalos fiscales que ha hecho el Gobierno de Moreno Bonilla a los de arriba han dejado a los de abajo sin el personal que necesitan en los servicios públicos, por falta de recursos propios” de la comunidad autónoma. “A usted le ha tocado gestionar esa situación y por eso se niega el personal necesario en los juzgados de lo social de Almería”, le ha reprochado el parlamentario socialista al consejero a quien le pide comprensión hacia las personas afectadas. “Son los trabajadores los que más sufren el colapso, porque económicamente no pueden esperar mucho tiempo hasta su juicio y llegan a acuerdos a la baja. ¿Es eso lo que buscan? En otras ocasiones fallecen antes de que se resuelva sobre su reclamación a la Seguridad Social”, ha lamentado.

La provincia de Almería, ha trasladado Sánchez Teruel, cuenta con 5 Juzgados de lo social, apoyados por dos jueces de refuerzo, uno desde octubre de 2020 y otro desde enero de 2023 “que llevan un volumen creciente de más de 8.000 procedimientos al año, con señalamientos ya para 2027” lo que considera una situación “inaceptable” y ha recordado que, recientemente, el sindicato UGT ha expuesto en la mesa sectorial el colapso de los juzgados y la sobrecarga de los trabajadores y trabajadoras que “resuelven una media de más de 1.200 asuntos al año”.