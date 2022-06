Plásticos y toallitas bajo el Mar de Alborán

Propuesta insuficiente: proteger el 30% del mar

Oceana lamenta que la propuesta presentada esta semana por el Ministerio para la Transición Ecológica para añadir nuevas áreas a la Red Natura 2000 marina con las que cubrir un 30% del mar español en 2030 no logra alcanzar ese mínimo comprometido tiempo atrás y, además, no señala qué tercio de ese 30% (es decir, un 10% del mar español) será designado bajo protección estricta también en el horizonte previsto, siendo otro de los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país. Esta propuesta llega en el año del 30º aniversario de la Red Natura 2000, hito que la organización de conservación marina aprovecha para reiterar la necesidad de redoblar los esfuerzos para proteger eficazmente las áreas marinas protegidas (AMP) que componen esta red contra las actividades humanas más dañinas, como la pesca de arrastre de fondo, desde el momento de su designación. “Las áreas estrictamente protegidas son, entre todos los tipos de áreas protegidas, las más efectivas para restaurar la biodiversidad, así como son herramientas poderosas contra la crisis climática. España debe designar más de estas zonas y de mayores dimensiones, priorizando hábitats marinos sumideros de CO 2 o “carbono azul” –como praderas marinas y fondos de fangos profundos–, y acelerar significativamente su designación, o no llegaremos a tiempo. Además, cuanto antes se establezcan, antes producirán los beneficios ambientales que tanto necesitamos,” añade Ricardo Aguilar, director de Expediciones de Oceana.