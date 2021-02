El Puche, cuatro días de protestas tras cuatro meses sin luz en sus casas

Cuatro meses sin luz. Se dice pronto. Pero eso hay que pasarlo. Y más aún encerrados como consecuencia en la pandemia. Y piensen ustedes pasar por esta situación cuando tengan alguna enfermedad que requiera conectar algún aparato a la corriente.

Pues ese es el día a día de todos los vecinos del barrio, pero, particularmente, de doscientas familias que no disponen de electricidad ni un minuto al día. Y su situación está completamente regularizada: “Nosotros ya tenemos los contratos formalizados de Endesa. Yo tengo ya la carta en la que se me explica que en cualquier momento pueden venir a ponernos la luz, pero no vienen”, explica Miguel Gómez, vecino del barrio.

Es por ello que varios vecinos llevan cuatro días protestando en el centro frente a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Si bien es cierto que ya han conseguido dialogar con Maribel Sánchez y se encuentran a la espera de que la administración andaluza medie por ellos.

“Estamos viviendo con un motor que me compré en Leroy Merlín y a base de gasolina. Y generando X horas para pagar eso, que no se rompa... y así estamos. Lo tenemos seis horas por la mañana y otras 5-6 por la tarde”, argumenta Miguel Gómez, que agrega que en su calle “hay vecinos que necesitan tener una máquina enchufada y tienen que tener un generador porque necesitan bombonas de oxígeno, por ejemplo, para hacer frente a problemas de salud”. El día a día se hace difícil: “Mi mujer es ama de casa, no puede poner lavadoras, no sabemos lo que es bañarnos con el termo y nos estamos bañando con cacicos como antiguamente. Estamos dejados, abandonados”, añade.

Miguel explica cuál fue el punto de partida de todo esto: “Fue una salvajada lo que hicieron. Vino una cuadrilla de Endesa, con dos furgones de la Policía, abrieron las arquetas, cortaron cables y trajeron una cuba de hormigón y conformen abrían arquetas y cortaban cables lo rellenaban de hormigón. Eso lo hicieron en diez arquetas por lo menos, hasta la última que llegaba al transformador”.

Y explica cuáles son las zonas del barrio afectadas: “Nosotros no tenemos que ver nada con el transformador de la parte de arriba, el de El Puche viejo, nosotros pertenecemos al generador de abajo, somos de las dos últimas calles. Pero son las calles Fandanguillo de Almería y Virgen Morena las que no tenemos luz las 24 horas del día. El resto del barrio pues viene generando cortes de luz todos los días”.

Pero estos no son los únicos inconvenientes, esto explica una vecina del barrio: “Me han llegado recibos de luz y nos han contratado 108 euros y han cobrado recibos a gente que no tienen suministros ¿Por qué nos cobran a varias personas luz si no tenemos suministro? Hemos pagado todo lo necesario para regularizar los contadores, no tenemos luz pero nos cobran”.

Fernando, otro ciudadano de la zona, argumenta que "tenemos contratados unas potencias y no nos entra ni para poner la lavadora. Cada tres o cuatro días se nos corta la luz y no tenemos suministro. Llegan a arreglar a aquello, nos pasan la factura y se hacen efectivas. Le pedimos a la delegada del Gobierno que le ponga, por lo pronto, una pequeña solución".