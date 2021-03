Puedo aprender. Puedo trabajar’. Bajo este lema se celebra este año el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra el 2 de abril, que pone el foco en la educación y el empleo, dos ámbitos fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y conseguir su participación efectiva en la sociedad.

La Asociación Aleta, en conmemoración de este día ha organizado diferentes acciones orientadas a visibilizar al colectivo con TEA por todos los rincones de la provincia. Para ello el colectivo ha contado con el apoyo y la participación de diferentes ayuntamientos en los que se han realizado campañas de creación de murales, fotografías, inauguración de pasos de cebra adaptados, entre otras... Además de un itinerario para la lectura del manifiesto con motivo de la efeméride que comenzaba el pasado lunes 29 en El Ejido, el 30 de marzo en Viator, y en Benahadux, continuando en Vícar.

El miércoles ha sido leído en la capital almeriense y en Huércal de Almería y el viernes el Ayuntamiento de Roquetas de Mar realizará su lectura de manifiesto en redes sociales. Altea este año ha decidido que el protagonismo lo tengan las personas con autismo por lo que las lecturas del texto se han realizado por parte de usuarios y usuarias con TEA. En este manifiesto se reivindica la campaña impulsada por la Confederación Autismo España bajo el lema ‘Puedo aprender, puedo trabajar’, donde se habla sobre los derechos de las personas con TEA en materia de educación y empleo, porque aún queda mucho por lo que luchar en cuanto a una igualdad de condiciones real.

Altea ha impulsado la iniciativa Light It Up potenciada por la Confederación Española de Autismo, en el que cientos de edificios se iluminarán de azul el próximo 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. La campaña plantea a la ciudadanía “hacer un gesto por el autismo” e inundar las redes sociales con ejemplos de esas capacidades subiendo una foto sujetando en la mano una herramienta o utensilio que represente esa diversidad de capacidades que cada persona tiene. Autismo España recuerda que más de 450.000 personas tienen TEA en España y que el 90% no tiene un empleo, lo que les sitúa como el colectivo de la discapacidad con menor acceso al mercado laboral.

Es más, el escaso 10% que trabaja, suele tener empleos mal pagados o de empleo protegido (centros especiales de empleo). Además, según los datos difundidos por la Confederación, uno de cada cuatro alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo tiene TEA y este alumnado tiene un riesgo mayor de ser víctima de acoso escolar. Asimismo, se han detectado índices altos de abandono escolar al finalizar la Educación Secundaria, en comparación con los índices de continuidad del resto del alumnado escolarizado en educación no universitaria, y hay una escasa presencia de alumnado con TEA en la educación post obligatoria.