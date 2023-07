Rafael Hernando: "Esta legislatura tiene que ser la del AVE y la del agua”

Tiene ganas de trabajar por su provincia y se le nota en el discurso. Rafael Hernando se presenta como número 2 al Congreso por Almería con muchas propuestas, pero especialmente rondan en su cabeza dos: la necesidad de que la Alta Velocidad llegue de una vez y el difícil objetivo de que al agro almeriense tenga el agua que necesita para seguir siendo la Huerta de Europa.

–Vuelve después de cinco años, ¿cómo se siente?

-Muy honrado por la confianza de mi partido y de mi presidente, por contar conmigo en una tarea muy apasionante como es la de hacer las reformas que España necesita después de estos cinco años de sanchismo, que creo que no han sido positivos ni para la provincia ni para España. En este proceso se ha activado la división, la confrontación entre españoles, la polarización social y hemos visto cosas ciertamente disparadas a nivel legislativo. Lo que eliges en las elecciones generales son las personas que van a legislar las reglas de juego de tu futuro en el ámbito económico, social, medio ambiental...

–¿Se ha hecho justicia con su vuelta al Congreso después de una salida difícil?

-No me sentí mal, había cubierto una etapa como portavoz del Grupo Parlamentario. En el propio Congreso me sentía un poco como un jarrón chino y me apetecía cambiar para seguir prestando un servicio público. El partido decidió incorporarme al Senado y fue para mí un honor ser el número 1 y más honor ser el senador más votado de la provincia de Almería en las pasadas elecciones, a pesar de que el partido quedó el tercero en el Congreso. Es un respaldo personal hacia el trabajo realizado y estoy orgulloso y muy agradecido.

–Rafael es un histórico en el partido, que tiene un gran bagaje. Usted llegó de Guadalajara, pero lucha por Almería como el primero.

-Hasta hace muy poco, las campañas que me hacía el socialismo en contra era decir que yo no había nacido en Almería. Lo importante no es donde se nace, sino las decisiones que tomas para servir a una tierra, donde te sientes cómodo. Cuando yo llegué a Almería, la población local apenas llegaba a los quinientos mil habitantes y hoy somos casi ochocientos mil. Uno nace donde eligen sus padres, pero pace donde elige él y yo elegí Almería, mi compromiso por esta tierra es total. Pude haber cambiado de circunscripción porque me ofrecieron irme a lugares de más población, incluso a Madrid, pero nunca he querido abandonar Almería porque estoy muy comprometido y creo que puedo ser útil por esta tierra. Espero serlo en esta legislatura en materia de agua, infraestructuras...

–Cuando gobernaba el PP, trabajó por esta provincia, y ahora que le tocaba estar en la oposición ha luchado en la defensa de los intereses de esta tierra.

-Es el compromiso que he asumido. Considero que un parlamentario representa a la soberanía nacional, pero también tienes un compromiso con tus electores directos. Cuando alguien me ha llamado de Almería, ahí he estado descolgando el teléfono el primero. Esa fidelidad mutua entre muchos almerienses que tengo el honor que me hayan votado tiene que verse representado con mi trabajo diario.

"Almería ha estado abandonada en este mandato, ¿qué grandes proyectos se han hecho en estos cinco años?"

–¿Qué deficiencias nota en la provincia?

-Seguimos teniendo un problema de comunicaciones y ahí está el tema del AVE. Desgraciadamente no hemos avanzado, se han ralentizado los proyectos que nosotros dejamos hechos en 2018, ese cronograma que hizo Iñigo de la Serna se fue al traste con Ábalos. Recordamos cómo cuando vino aquí Ábalos por primera vez en 2019 dijo que se podía acabar el AVE en 2023, pero en el 2021 lo atrasaron a 2026, a pesar de que ha habido dinero. Los Presupuestos Generales del Estado han tenido mil trescientos millones de euros para invertir en estos cincos años en el AVE de Murcia a Almería, y apenas se han invertido 250.

–¿Por qué no se han invertido?

-Se han retrasado todos los proyectos, eso tendrá que contestarlo el Ministerio de Fomento. En mi opinión se decidió que había que cambiar el proyecto que había elaborado el PP, especialmente en la provincia de Murcia. Hacer un soterramiento de dos kilómetros en la ciudad, otro en Lorca... y eso paralizó todo. El secretario de Estado de Transporte con Ábalos era de Murcia y él creyó que lo que tenía que hacer era un proyecto de mucha inversión allí, con soterramientos que no tenían mucho sentido. Además, esto lo habíamos aprobado nosotros, mi primer desencuentro cuando hicieron a Ábalos ministro fue precisamente por esto. Todo estaba en 2018 para empezar las obras en los diferentes tramos entre Murcia y Almería.

–¿Almería ha estado abandonada por parte del actual Gobierno?

-Sin duda alguna. ¿Qué grandes proyectos se han hecho en Almería en estos años? Y eso que en los PGE aprobados en 2018 se incluían la tramitación del AVE y la presupuestación económica y la programación, la reparación e inversión en las grandes desaladoras, las conexiones hídricas que necesitaba la provincia, la adaptación de las desaladoras para la energía fotovoltaica SEIASA había hecho proyectos de regadío y no se ha hecho ninguno. SEISA, ACUAMED y ADIF han brillado por su ausencia. Ya sé que ADIF se ha gastado 250 millones en cinco años, pero es una cifra ridícula en un proyecto que cuesta dos mil. Todos los proyectos se acaban en 2026, parece un proyecto mágico. Esto parece una tomadura de pelo.

–¿Tiene la sensación que los fondos se han destinado a otras provincias por ser Almería más pequeña?

-Sin duda. Es inexplicable que aumentando la deuda del Estado en trescientos cincuenta mil millones, las inversiones en Almería hayan sido insignificantes. Cuando en el 2021 se nos presenta un presupuesto con una inversión histórica de 589 millones y luego no se gastan más de 50, se está engañando a la gente. Tenemos un Gobierno que en agua no ha hecho nada y ha puesto en riesgo el trasvase Tajo-Segura. Ésta es una provincia que vive de la agricultura, del turismo, de la industria de la piedra y que tenía una gran empresa que se llamaba Central Térmica de Carboneras, que producía electricidad. Fue cerrada para trasladar toda la maquinaria a Marruecos y ahora importar la energía de Marruecos. Hemos tenido la luz disparada en precios, ¿por qué cierras una central de carbón cuando Alemania las abre? Carboneras producía electricidad a 80 euros y desde hace dos años, no hemos bajado de los 120 euros el precio de la luz. Cuando tomas estas decisiones en las que priman la ideología y tu necesidad de mantenerte en el poder, al final pagamos todos.

–Me recuerda la situación a Cristina Narbona y el Algarrobico.

-Y al trasvase del Ebro. Cuando se suprimió se nos dijo que iban a montar las desaladoras. El planteamiento fue dejar que el agua cayera al mar, para luego sacarla en procesos de desalación que consume energía eléctrica, y encima le decimos a la gente que somos muy verdes y no hacemos emisiones de CO2. Esto es usar el ecologismo según te interese, no hay nada más ecológico que lo que se ha hecho en Almería, que ha llenado nuestros campos de zonas de regadío, con naranjos, olivo y una agricultura que es un auténtico sumidero de CO2.

"No hemos avanzado con el AVE, se han ralentizado los proyectos que dejamos hechos en 2018”

–En el levante es donde más se nota ese déficit hídrico y precisamente se le ha hecho mucho daño con la disminución del Trasvase del Tajo-Segura.

-Feijóo ha propuesto un Plan Hidrológicos Nacional y ha dicho que ésta es una de sus prioridades. Tenemos que hacer en el levante varias cosas, empezando por las obras de regulación de los ríos. Ahora hemos impulsado agua desde el pantano de Cuevas hasta Tíjola, ¿no será mejor regular el Alto Almanzora y hacer zonas de laminación, con pequeños embalses, para garantizar agua? Esta provincia come del agua, tenemos que hacer un plan muy serio. Además de las regulaciones del río, hay que hacer desalación y que se aproveche de que ahora la Junta de Andalucía permite construir energía fotovoltaica. Tenemos una desaladora que se la llevó la riada de 2012, tuvimos un pleito con la empresa porque el seguro ya había caducado y no querían entregar las llaves si el Gobierno no se hacía cargo de la reparación. En 2017 le entregan las llaves, en 2018 podemos el dinero para hacer la rehabilitación y la reparación y está igual. Han tenido todos los años presupuesto y está igual. Hoy [por el miércoles] he estado con los regantes de Huércal Overa y me dicen que unos técnicos de Madrid no les dejan traer agua del Júcar. Han hecho un plan de regadíos, que le han hecho rehacer cinco veces para meter un tubo por la rambla. Si viene una venida, puede ser que reviente como ya ha pasado alguna vez. No ha habido forma. Estas cosas pasan porque no hay nadie que tenga suficiente fortaleza ante el Ministerio que le diga que tengan sentido común.

–Buenos datos turísticos, pero se necesitan más comunicaciones aéreas.

-Hemos vivido una etapa muy singular durante la pandemia. Hemos intentado recuperar las conexiones, creo que la Diputacion y Ayuntamiento han hecho un trabajo importante con las compañías aéreas. Éstas tienen un problema de suministro de aviones y esperemos recuperar el nivel de frecuencias que teníamos con Madrid y Barcelona antes de la pandemia, ése va a ser nuestro objetivo. Y creo que ha llegado el momento de que las ciudades que no tengamos AVE y que nuestra única conexión aérea es con la capital de España o con Barcelona, podamos buscar vías para tener una oferta de servicio público para abaratar los precios, hasta que tengamos AVE. Es algo que empezamos a estudiar en la época de Iñigo de la Serna y es algo factible.

–Tras mucho tiempo de insistencia de Rosario Soto, a las puertas de las elecciones el Gobierno aprueba el estudio previo para mejorar el acceso al Puerto.

-Lo triste es esperar tanto tiempo para arreglar estos temas y desaprovechar un tiempo precioso. La conexión con el Puerto de la A7 es un viejo proyecto y espero que se haga porque es bueno para la ciudad.

–¿Esa obligación de servicio público de los aviones, también debe de trasladarse al tema del agua y buscar una alternativa a que la desalada sea asumible por los agricultores?

-Tenemos que buscar que sea rentable. La agricultura es una industria y tiene una serie de costes. Si somos capaces de reducir la tarifa de la luz, bajará también el precio de la desalación y, por ende, también la del agua. En Almería tenemos un problema, especialmente en el norte, y es tener agua para mantener la producción. Cuando haces una proyección de tu producto a mercados exteriores, el demandante te pide garantizarle el producto. Si no garantizamos el agua de forma constante y a un precio razonable, al agricultor y a la comercializadora les pones en una situación complicada. Antes de aplicar medidas ideológicas, como lo ocurrido con el Tajo-Segura, es importante garantizar el suministro suficiente de agua y luego aplicar medidas para equilibrar los precios.

"En el levante hay que hacer muchas cosas en materia hídrica, empezando por obras para regular los ríos”

–Pesca y ganadería, dos sectores almerienses importantes, que no entienden cómo a pescado y carne no se les baja el IVA.

-En esta época ha disparado el precio de la cesta de la compra para los españoles, pero también la recaudación de impuestos del Gobierno. Este año va a recaudar cuarenta y cinco mil millones más de impuestos, pagados por los consumidores. Es necesario bajar el IVA de la carne y el pescado, algo que favorecerá a pescadores y ganadores, además de al nivel adquisitivo de las familias. No puede ser que el Gobierno sea el ricachón del pueblo y los vecinos estén arruinados. Hemos dicho también de bajar el IRPF, desde hace doce años la tarifa no se deflacta. Con la subida del sueldo, tú te beneficias, pero el Gobierno recauda más. Resulta entonces ganando más dinero, el ciudadano tiene un poder adquisitivo menor. Por eso decimos que a las rentas inferiores a 40.000 euros, vamos a deflactar la tarifa y bajar el IRPF.

–¿Qué le ofrece Rafael Hernando al ciudadano para que vote al PP?

-Sé lo que hay que hacer, sé cómo ha que hacerlo. Esta legislatura tiene que ser la del AVE y la del agua. Son dos problemas históricos de Almería, que tenemos que resolver y a esto me voy a aplicar con mis conocimientos y mi experiencia. Para eso les pido el apoyo a los ciudadanos.

–Encontrarse con su homónimo de apellido en el Congreso (Antonio Hernando, PSOE), ¿cómo lo lleva?

-Muy bien, le deseo lo mejor en lo personal. Tengo con él una relación de amistad, con nuestras diferencias políticas, que están ahí naturalmente. Es una persona con la que pude dialogar, con la que cerré acuerdos en el Congreso que beneficiaron a los españoles, hasta que se impuso el “No es no”, del sanchismo. He visto algunas entrevistas en las que dice que todas las grandes obras de Almería las ha hecho el PSOE; creo que le falta bastante información.

"Una vez derogado el sanchismo, creo que volverán los acuerdos PP-PSOE, que son necesarios para los ciudadanos”

–¿Volverán esos tiempo de acuerdos?

-Deben. El problema de los últimos años ha sido la polarización, que empieza con la crisis de 2009, en las que surgen formaciones políticas que ofrecían grandes y muy rápidas soluciones. Ese populismo es luego llevado al paroxismo por el sanchismo y en estas elecciones creo que los ciudadanos van a derogarlo. Una vez derogado, volverá a ser posible encontrar acuerdos entre el PP y el PSOE en beneficio de los ciudadanos de Almería y del resto de España. Recuerdo que el último acuerdo que alcancé con Antonio fue el Pacto contra la Violencia de Género. Incluso estuvimos viendo la posibilidad de alcanzar un pequeño acuerdo en materia presupuestaria. Es un hombre dialogante.

–¿Habrá cambio el 23J?

-Espero que sí, creo que la etapa de Pedro Sánchez está liquidada. Empezó a liquidarse en las elecciones de Madrid con Ayuso, luego en las andaluzas y municipales, y ahora vamos a la liquidación definitiva. De ese sanchismo que es una forma de entender el Gobierno basado en el ejercicio único y exclusivo del poder personal y en beneficio de uno mismo. Eso tiene que acabarse.