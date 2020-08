Recurso de paralización de la reforma de Plaza Vieja de colectivos en defensa del patrimonio

La Asociación Amigos de la Alcazaba, Ecologistas En Acción y la asociación Bicentenario de los Coloraos han dado a conocer este miércoles que han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la modificación que quiere hacer el Ayuntamiento de Almería de la Plaza Vieja, que implica el traslado del arbolado y del Pingurucho. Una comparecencia junto al monumento a los Mártires de la Libertad en la que han estado presentes las respectivas presidentas y coordinadoras, María Teresa Pérez Sánchez, Encarnación San Blas y Carmen Ravassa Lao, además del abogado Enrique Ruiz Guerrero. La denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia en Granada es la primera de una serie de acciones legales que persigue, de manera más inmediata, la paralización cautelar de la modificación del Ayuntamiento.

María Teresa Pérez Sánchez, presidenta de Amigos de la Alcazaba:, explica que “nos vemos obligados a presentar este recurso en defensa de los valores patrimoniales de la Plaza Vieja, porque el sitio donde estamos tiene más de mil años de historia, es el corazón de nuestro centro histórico y remodelar un espacio como este y como se pretende, de eliminar los árboles, eliminar el monumento a los Mártires de la Libertad, implicaría un consenso social, político, ciudadano, que evidentemente no tiene”.

En palabras de Pérez, “el Ayuntamiento, con los votos del PP y un voto que ha actuado como tránsfuga ha decidido una remodelación a espaldas de la participación ciudadana y de la opinión de buena parte de la ciudadanía, causando una brecha en la población y una herida y un daño irreparable en este espacio. Por eso presentamos el recurso. No solamente es que el Parque Nicolás Salmerón sea buen o mal lugar de destino, a lo que nos negamos es que se pierda el sitio que le corresponde, como lugar emblemático y céntrico, porque supondrá su destrucción y se perderán buena parte de los valores patrimoniales que tiene este espacio donde el Pingurucho forma ya parte indisoluble”.

Desde el punto de vista de Ecologistas en Acción, Encarnación San Blas, coordinadora, recuerda que “el arbolado urbano es muy importante en el escenario de cambio climático en el que estamos inmersos, porque baja la temperatura. La Plaza de la Constitución es una plaza andaluza y los árboles le dan el frescor y el sello andaluz que no tienen las plazas castellanas, diáfanas, que no tenga sombra, con las temperaturas que hay en Almería, además de ser refugios para los pájaros y la fauna que hace más agradable el ambiente. Los ficus no se pueden trasladar porque son seres vivos y muchos de ellos morirían en el intento, porque son muy viejos y sería un daño muy fuerte para ellos. La Plaza está mucho más bonita con su sello de identidad andaluz con los árboles”.

Por último, desde la asociación Bicentenario de Los Coloraos, Carmen Ravassa Lao, presidenta, asegura que “todos conocemos la historia y la gesta de estos mártires de la libertad. Si lucharon y dieron la vida por la Constitución y por la libertad lo normal es que su monumento conmemorativo esté en la plaza de la Constitución, delante del Ayuntamiento que es quien debe velar por ella. El hecho de llevarlo a otro lugar que no tiene ninguna relación con el tema parece que es una aberración”.

Fundamentos legales

El abogado Enrique Ruíz Guerrero, confía en una resolución positiva, “por una serie de motivos: no se respetó el periodo de exposición pública, se incorporaron documentos que no pudimos ver, como una memoria económica o administrativa, va en contra del desarrollo sostenible… Es decir, una serie de argumentos jurídicos en un recurso de más de 40 páginas. Y es ya el tercero, puesto que el Partido Socialista y un particular también han presentado otro. Han sido tres recursos muy bien fundamentados, ha habido coordinación entre las tres acciones judiciales y creemos que el tribunal va a paralizar cautelarmente la modificación sustancial para que el tribunal resuelva si esto es legal o no y ejerceremos todas las acciones legales que sean posibles. Esperamos que haya un pronunciamiento judicial para determinarlo”.

Ruiz recuerda que “las obras podrían empezar inminentes porque ya ha habido un dictamen favorable del Parque Nicolás Salmerón, ha salido a licitación… y es cuestión de tiempo, quizá para final de año o principio de 2021. El equipo de gobierno tiene mucha prisa porque aprobó la modificación en pleno estado de alarma y en agosto ha aprobado el resto, una serie de cuestiones que creemos que no están justificadas”, concluye.