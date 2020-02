El simbólico Sol de Levante Catedralicio sí es de Villalán (II)

PARTE 2ª. SÍ VILLALÁN.

Réplica o refutacióate Aceptamos, con RUZ que fue Juan de Orea el ejecutor material del Sol a mediados del siglo XVI.Pero no se puede prescindir de Villalán. Porque, aunque los tres Obispos precedentes, tras la Reconquista, no residían en Almería, Villalán , el cuarto, residió en nuestra capital desde su toma de posesión en 1.523 hasta su fallecimiento en 1556; y por tanto, Juan de Orea y el Cabildo no se habrían atrevido a instala EL SOL, sin intervención del Obispo Villalán.

Si, a la desesperada, RUZ alegara que el Cabildo y Orea trabajaron a espaldas del Obispo porque era un hombre abandonado y débil de carácter, CONTRAARGUMENTAMOS con el dato histórico de ser VILLALÁN UNA PERSONALIDAD AUTORITARIA Y EJECUTIVA. Efectivamente ,era riguroso y todo lo controlaba. Ejemplo, suprimió la tradicional fiesta del OBISPILLO que regocijaba a los eclesiásticos, nombrando a un niño de Obispo, cuyas órdenes y forma de cumplimiento resultaban grotescas pero divertidas, y Villalán la prohibió el 12 de enero de 1528 constando en acta Capitular nº 227 que, a la prohibición añadió la rigurosa pena al infractor de EXCOMUNIÓN.

Asimismo con seglares y autoridades ejerció un gran rigor, como fue sanear la economía diocesana maltrecha exigiendo el urgente pago a morosos recalcitrantes arrendatarios y diezmadores. Mantuvo pleito con el Marqués de Vélez, la Duquesa de Luna e incluso con su superior jerárquico , el Arzobispo de Granada; imponiendo al Marqués de Mondéjar, tras la demolición de la ermita catedral, por el terremoto de 1.522, su criterio de construir la catedral nueva más al centro de Almería, al tiempo que Mondéjar postulaba hacer reconstrucción de la antigua mezquita árabe, por estimarla más estratégica en su función defensiva.Luego, Villalán, presente en Almería, autoritario, ordenó construir el Sol de Levante al arquitecto entallador Juan de Orea, con la presencia y conocimiento (¿ por qué, no?) del Cabildo eclesiástico, como dice RUZ, y lo hizo a mediados del XVI ( 1.555), como también afirma el propio RUZ. Mi tesis, pues “ pro Villalán”, intacta y las dos objecciones de RUZ, desvanecidas.

Y, para avalar, aun más, nuestra tesis ya cimentada, detallo, a continuación, prestigiosos historiadores , teólogos y escritores que me confirman mi tesis “Pro Villalán”.

1.-PADRE TAPIA en su libro “ Almería Piedra a piedra. Almería Intramuros”, Tomo II dice: “El Sol radiante del cubo del ábside es suyo (de Villalán) pues en su tiempo se construyó, no en el de Portocarrero, como dicen algunos por ignorancia”.

2.- D. MIGUEL SANCHEZ MARTINEZ, canónigo y arcipreste de la Catedral, dijo en la Tertulia Indaliana ( fundada y presidida por el polifacético y prestigioso artista almeriense ,Jesús Pérez de Percebal y del Moral) de 22.06.1994, “El Sol de Villalán que no de Portocarrero”.

3.- D. JUAN LOPEZ MARTIN, en la Revista Fuente nº 2 de 1996 dice “donde el Sol está labrado , si se le quiere añadir paternidad episcopal debería ser llamado Sol de Villalán”.

4.- DON JOSE DE JUAN OÑA, en Revista Puerta de Purchena nº 36 dice: “Por tanto el Sol del cubo de la catedral es suyo, de Villalán.

5.-DON GINEZ VALERA ESCOBAR, En el periódico La Voz de Almería de 28.12.2017, expresa: “No fue ordenada su ejecución por Portocarrero sino por el Obispo Villalán”.

6.- D. ALBERTO CEREZUELA, “El Sol aparece como emblema en el muro absidal. Es el Sol de Villalán”.

7.- DON ENRIQUE MARÍN SORROCHE, en su Pregón de Semana Santa de 2014 expresaba: “Por la calle Cubo y como y como mirada a esa catedral, hasta el Sol de Villalán se estremece”.

8.-D. JOSE LUIS LAYNEZ BRETONES, prestigioso periodista, escribe en la Voz de Almería de 11.11.2019 “el Sol ubicado en el muro catedral que da a la calle Cubo fue esculpido hacia 1550, siendo Obispo de Almería Fray Diego Fernández de Villalán”.

9.-DON ANTONIO SEVILLANO MIRALLES escribe el 31 de Julio en el Diario de Almería “Películas, banderas e iconos” Y , además de recoger en su texto, entre ellos , el Sol de Villalán, inserta una fotografía con el sol de levante, con pie de foto “Sol de Villalán en la catedral”.

10.- DON ALFONSO RUIZ GARCÍA, Doctor en Historia del Arte, escribe el capitulo XI del libro “Historia de Almería. Edad Moderna. Siglos XVI y XVII, Tomo III. y dice en la página 261 “El Sol de Villalán (catedralicio tradicionalmente de Portocarrero) .Sin embargo su paternidad pertenece al Obispo Fray Diego Fernández de Villalán”.

11.- El pintor DON LAUREANO es autor del Cartel de Semana Santa de la Virgen de la Soledad en el que figura, entre otros el sol catedralicio de levante con leyenda Sol de Villalán.Podía seguir citando nombres. Creo, bastan. Y termino con unas advertencias, peticiones y ofrecimientos.

Advertencias, peticiones y ofrecimientos

1ª. Atenciones de salud, propia y de familiares, absolutamente preferentes y excluyentes, han retrasado este escrito.

2ª. Este trabajo tiene un doble objetivo: el primero, contestación y defensa de mi persona y mi tesis, atacados o impugnados por el Sr Ruiz Márquez; el segundo, dar cumplimiento a mi promesa hecha al Catedrático de la Sorbona don Miguel de Mira, tras mostrarme su extrañeza e indignación al haber escuchado de los propios almerienses llamar al sol de Levante,” de Portocarrero”. Le ofrecí hacer fuerte Campaña sobre la verdad de única paternidad del Sol en la persona del Obispo Villalán, como inicié en 2003 y aun continúo.

3ª. En la fachada de mi domicilio, C/ Emilio Ferrera figura una placa del Sol de levante, fiel reproducción del original catedralicio, a menor escala, inaugurada el 29 de septiembre de 2018, con la presencia e intervención oficial del Excmo Ayuntamiento. Obra una leyenda. “SOL DE VILLALÁN” (No de Portocarrero). Sinceramente, si me hubiera convencido Ruz que he incidido en un error histórico, la hubiera arrancado. La dejo por convicción “pro Villalán”.

4ª. Como es obvio, ni el Sr Ruz ni yo hemos podido preguntar a Villalán su posible intervención por separarnos de él cronológicamente medio milenio. Por ello mi tesis “Pro Villalán”, como la negativa o antítesis de Ruz, “No Villalán”, hemos tenido que montarlas investigando palabras de terceros investigadores, a su vez. Yo he señalado un Listado de nombres que me avalan y algún documento. Veamos lo que ofrece y manejó el Sr Ruz.

5ª. Espero del Sr Ruz que en el propio periódico en que escribió su artículo “Ni sol de Portocarrero ni de Villalán”, pida disculpas y retire las palabras objetivamente ofensivas que ha lanzado contra todos sus disidentes que, aunque no designa con nombres propios, si detalla en su escrito de 1 de Diciembre de 2019 (muy concretamente, que hayan mantenido “SI Portocarrero”, y los que hemos mantenido “ SÍ Villalán”).

6ª. También espero que se haya convencido de su equivocación y con sinceridad se retracte de su tesis no obispal y se adhiera a la tesis “Sí Villalán”.

7ª. La extensión limitada que marcan los cánones del periódico, me ha obligado a reducir en mucho el primitivo texto. A los amigos que me lo solicitan en su primitiva versión, así se lo proporcionaré.

8ª. No tengo enemigos (que yo sepa) ni quiero tenerlos a mis noventa y un años, por el tiempo que Dios me preste de vida. Ofrezco al Sr Ruz mi sincera y leal amistad. Y si el Sr Ruz Márquez me ofrece la suya, se la dejo formulada y la acepto, en su caso.