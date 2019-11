Susana Díaz pide movilizar el voto útil como revulsivo ante la “campaña tramposa” de la derecha

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha subrayado que “la mejor manera de que el país tenga gobierno y que solucione los problemas de la gente es votando masivamente el domingo” y ha instado a la “movilización y al voto útil” al PSOE y Pedro Sánchez para que “la mayoría que pronostican las encuestas sea muy amplia” y como “revulsivo” ante la “campaña tramposa” de la derecha.

Susana Díaz ha realizado una visita a la localidad almeriense de Antas, donde también ha conocido las instalaciones de las empresas de transporte y logística J. Cano y de congelados y logística Valero Alonso, junto al secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, el alcalde de la localidad, Pedro Ridao Zamora, y más representantes orgánicos e institucionales socialistas. En este entorno, ha destacado el carácter emprendedor y la apertura y sensibilidad del Ayuntamiento de un pueblo que, con menos de 5.000 habitantes, tiene unas 400 empresas, “un tejido productivo importante que genera empleo”, ha incidido.

La líder socialista andaluza ha considerado que lo importante es que el PSOE consiga “una mayoría grande que permita romper el bloqueo de otros partidos cuando no pueden sumar: en Andalucía las derechas no ganaron pero sumaron con la extrema derecha y consiguieron el gobierno y en España, como no suman, bloquean”. Ha criticado que, desde abril, “se ha visto que derecha usa cualquier medio, como en Andalucía, de manera torticera, manipulando y mintiendo para que la gente no vote y eso es lamentable en democracia, pretender que la gente no participe para hacer lo que quieran por encima de la ciudadanía. Esa campaña tramposa de la derecha hará que la izquierda se movilice y diga que así no quieren que accedan al poder”, ha reiterado.

Díaz ha indicado que en el debate electoral entre candidatos a la Presidencia del Gobierno se enfrentan dos modelos, “uno de izquierdas que avanza y quiere una España mejor para todos y todas frente a otro que pretende a hurtadillas que la gente no decida ni vote para exportar a España el modelo andaluz de manipulación y blanqueo a la extrema derecha para recortar en derechos y servicios”.

A este respecto, la secretaria general del PSOE andaluz ha calificado de “frivolidad” que el Gobierno de derechas se dedique a plantear cambios en el logo de la Junta mientras “dicen a 2.000 familias de Jaén que no tienen comedor escolar, y el año que viene, ya veremos, tienen al sector sanitario en llamas sin cubrir bajas porque dicen que no hay dinero y cerrando unidades médicas por falta de personal”. Ha alertado del enorme gasto que supondría modificar los logos oficiales en el material del Servicio Andaluz de Salud, edificios y vehículos públicos y toda la papelería, censurando que en el Ejecutivo de Moreno Bonilla “se dedican a la imagen, con Bendodo cambiando dibujitos, y dejan a las personas en el camino”.

Igualmente, ha rechazado el acto de campaña de Vox ante un centro de MENA en Sevilla calificándolo de “provocación de quien concibe la política con rencor y odio, sacando los peores sentimientos de la gente, eso no es bueno para la democracia ni para el país. Hoy es un centro MENA pero en Andalucía ya lo hicieron con trabajadores que atienden a víctimas de violencia de género, con mediadores en las aulas, con maestros y maestras que educan en igualdad, y mañana puedes ser tú, porque no tienen límite ni freno y lo usan todo para dividir, quebrar la convivencia, enfrentar y generar odio”, ha denunciado.