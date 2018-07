El TSJA obliga a la Junta a pagar tres subvenciones por completo

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia por la que anula tres resoluciones de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que habían reducido las subvenciones concedidas a tres cursos de una fundación al considerar que se ha provocado la indefensión de la misma. La Consejería emtio tres resoluciones, dos relativas a sendos cursos de Electricista de Edificios y una tercera de un curso de Gestor de personal en pequeña y mediana empresa, modificando la subvención concedida a la Fundación de la Formación para el Empleo.

Gracias a estas resoluciones, la junta disminuyó las subvenciones concedidas por un importe total de 67.036,35 euros, argumentando lo siguiente: "No se han aceptado las facturas de alquiler de equipos asociadas al apartado B 'Equipo Didácticos' por no corresponder con la documentación que consta en el Departamento de Homologación y superar el valor de mercardo. No constan en la Ficha de Material presentada por la entidad".

El TSJA considera que la respuesta debía "haber arrojado luz" pero "introduce desconcierto" porque se desconocen las razones justificativas de la decisión impugnada y ha provocado indefensión a la entidad recurrente.

Tras este fallo, la Consejería ha publicado hace unos días una resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en la que da constancia de la sentencia para dar cumplimiento a lo dictado por el Alto Tribunal andaluz.