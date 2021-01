Toallitas higiénicas cubren la playa de El Zapillo

Carmen Mateos, portavoz del Grupo Municipal de Podemos, denuncia la aparición de una abundante cantidad de toallitas en la playa de El Zapillo y se muestra "indignada" ante las escasas medidas que el Consistorio ha tomado para solucionar este problema.

Cabe recordar que en febrero de 2020, el Grupo Municipal de Podemos registró una moción, que fue aprobada por unanimidad para que se realizase una campaña de concienciación sobre el peligro que supone un residuo como las toallitas higiénicas desechables, pero “parece, en visto de lo sucedido, que el PP ha hecho caso omiso y, su pésima gestión, sigue provocando que este tipo de residuos aparezcan por cualquier parte de la ciudad, en esta ocasión tiñendo las playas del Zapillo de miles de toallitas higiénicas”, afirma la portavoz.

Mateos insiste en que la ciudadanía debería ser consciente del daño que causa tirar este tipo de residuos al WC. “Estas toallitas, aunque pongan que son desechables, no llegan a deshacerse, creando un tapón en las tuberías o colapsando el alcantarillado.”

Desde la aparición de estas toallitas en el consumo doméstico han sido numerosos los destrozos ocasionados por el mal uso que la gente hace de ellas. Mateos afirma que, con su moción, este tipo de situaciones no serían tan frecuentes. “Dábamos por hecho que con la aprobación de nuestra moción el PP actuaría en consonancia para poner fin a este problema, no obstante, con este último temporal, sale a flote la inoperancia del equipo de gobierno en asuntos de esta índole. Dejando patente que no les preocupa ni el medio ambiente, ni la sostenibilidad”, sentencia Mateos.