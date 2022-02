A Toda Vela pide a Bosquet apostar por la vida independiente de personas con discapacidad intelectual

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha visitado la sede de la asociación A Toda Vela, en la capital almeriense, en la que la presidenta, María Dolores Manzanares, y la directora del colectivo, Isabel Guirao, junto a dos usuarios, han pedido a Bosquet apostar por la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual.

Manzanares ha detallado que en el encuentro mantenido con la presidenta del Parlamento andaluz "hemos trasladado nuestras principales reivindicaciones para nuestros chavales con discapacidad, especialmente lo relacionado con la vida en comunidad"

Isabel Guirao, directora de A Toda Vela, ha manifestado su gratitud a la presidenta del Parlamento de Andalucía "para conocer las principales demandas que las personas con discapacidad intelectual nos han trasladado en estos días, en los que trabajamos en nuestro quinto Plan Estratégico en materia de vida independiente. De vivienda, de asistencia personal, deporte inclusivo... queremos que sean ciudadanos de pleno derecho y que vivan, no en la comunidad que les hemos preparado durante todos estos años, sino en la real, en la que todos nos movemos".

Bosquet adelanta la convocatoria de un procedimiento especial de Empleo Público para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) sin precedente

Marta Bosquet ha felicitado al colectivo "por esos 25 años que llevan trabajando por conseguir esa igualdad y esa plena inclusión y poniendo sobretodo el foco en el ocio y el tiempo libre y abogando por esa vida independiente".

Asimismo ha dado las gracias a Isabel Guirao "por su presencia en el Parlamento en la Comisión de Discapacidad que se ha puesto en marcha en esta legislatura". "Quién me conoce sabe que la discapacidad es una cuestión que me preocupa y que me ocupa, sobretodo haciendo que el Parlamento sea la casa de todos los andaluces. Y de ahí que se haya puesto en marcha esta Comisión que además cuenta con intérprete de signos. Señales con pictogramas, baños adaptados y una serie de mejoras que se han acometido para la eliminación de barreras".

Bosquet ha hecho referencia a la empleabilidad de las personas con discapacidad: "En el Parlamento, en esta legislatura, no solamente tenemos el cupo de reserva establecido en la Oferta de Empleo Público sino que también sacamos un procedimiento especial destinado únicamente a la ocupación de plazas de discapacidad intelectual, y afortunadamente ya tenemos personas trabajando".

Bosquet ha adelantado que se va a convocar en breve un procedimiento especial de Empleo Público para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) sin precedente en Andalucía.