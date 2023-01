Traslados Aeropuerto de Madrid: cuánto cuesta, precio de taxis y transfers

El aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid es uno de los más concurridos en el país y en toda Europa. A diario, aterrizan en sus pistas, gran cantidad de aviones con sus respectivos pasajeros, por lo que hablamos de un recinto verdaderamente concurrido. Con el objetivo de simplificar la vida a los visitantes de la ciudad, así como a quienes vuelven a casa tras un largo viaje, es importante que el servicio de traslados desde el aeropuerto funcione a un buen rendimiento. Un recurso que puede simplificar de forma radical el hecho de abandonar el lugar para llegar a los principales destinos de la ciudad.

Comodidad desde el primer momento en la capital

Desde el mismo momento en el que aterrizamos en la capital de España, tenemos varias opciones para salir de dicho recinto. No obstante, ni el metro ni el autobús gozan de la eficiencia de la que dispone el traslado privado en el Aeropuerto de Madrid. Un servicio que se puede contratar con bastante antelación, para así despreocuparse de cualquier problema sobre dicho recorrido.

Asimismo, debes saber que en la terminal de salidas, hay una zona especialmente reservada a los taxis. Así se evita que los viajeros tengan que hacer largas colas en el aeropuerto, ya que la amplia cantidad de vehículos del Aeropuerto Adolfo Suárez, funciona con una agilidad incontestable; por lo que en cuestión de unos minutos, tendrás tus maletas cargadas en el coche.

En consecuencia, si tienes pensado viajar a Madrid y temes que la saturación de gente se ponga en tu contra, nuestro consejo es que te organices como corresponde. Algo que comienza en el mismo momento en el que pones el pie en el suelo del aeropuerto, planificando de antemano, tanto el gasto que vas a tener que asumir, como la propia reserva del taxi.

Precios de los taxis en el aeropuerto

Muchas personas han cogido cierto miedo al sector del taxi, pensando que van a ser estafados como fruto de su ignorancia sobre la ciudad que están visitando. No obstante, con todo el acceso a la información que hay hoy en día en internet, y el uso de Google Maps, eso está lejos de suceder. Más todavía cuando hablamos de lugares con tarifas fijas como el aeropuerto.

Recordemos que este recinto se encuentra a las afueras de Madrid, concretamente, en la localidad de Barajas. En este sentido, se ha creado un precio establecido para todos los trayectos. De este modo, el recorrido hasta la zona urbana o hasta la estación de AVE de Atocha, queda en 32 € para los coches normales, y en 55 € para aquellos de 7 plazas.

Ahora bien, este servicio también contempla que tengas que ir a otras zonas cercanas a Madrid. Por ejemplo, por ir a Las Rozas te cobrarán 50 €, a Segovia serán 143 €, y a Toledo 99 €, todo esto en coches de cuatro plazas. Si necesitas un vehículo de 7 plazas, entonces, el coste asciende a los 76 €, 202 € y 138 € respectivamente.

Algunos precios de transfers y taxis desde aeropuerto de Madrid

Bilbao desde 399 €

Madrid desde 32 €

Salamanca desde 275 €

Segovia desde 139 €

Toledo desde 99 €

Reserva tu trayecto de forma online

Como bien hemos comentado previamente, en la misma terminal de llegadas, encontrarás un buen número de taxis esperando para recogerte. Todos ellos cobran estas tarifas, por lo que no tendrás que sufrir ningún tipo de inconveniente en el proceso. No obstante, si eres de los que no les gusta dejar ningún cabo sin atar, te recomendamos que hagas la reserva de forma online.

Existen varias plataformas virtuales especializadas en el servicio de transfers, donde todo lo que debes hacer para contratar tu propio desplazamiento con conductor privado, es indicar la fecha y la hora de llegada, así como tu destino. De este modo, con independencia de la carga de turistas que haya en el lugar, tendrás tu coche esperándote en cuanto aterrices.

Porque las vacaciones están hechas para disfrutar, y en una ciudad en la que el caos urbano es arrollador, lo más adecuado es ser previsor, para evitar cualquier tipo de complicación. Un proceso que puedes hacer con meses de antelación, y que no te llevará más de unos pocos minutos, garantizando la excelencia en tu desplazamiento por Madrid.