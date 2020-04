Vitrinas con ozonificadores para dar confianza a clientes de tiendas de moda

Con la reapertura de diferentes comercios durante la fase inicial de la desescalada de la COVID-19, las tiendas de moda han puesto en marcha medidas de prevención para que sus clientes acudan a comprar con “confianza”, por ejemplo la instalación de vitrinas con ozonificadores para desinfectar sus prendas.

“Queremos que la gente venga con confianza a comprar, con la confianza de que hemos preparado todo para que estén seguros”, señala en declaraciones a Efe Jaime Peña, gerente junto a sus dos hermanos de las tiendas del Grupo Drop, que suma 16 negocios en Almería, El Ejido (Almería) Murcia y Málaga, con 49 trabajadores.

Por ello, en sus negocios se ha creado un “protocolo de recepción, de bienvenida”, de forma que cualquier cliente que llegue tiene a su disposición gel desinfectante y guantes. Además, se han instalado mamparas para que puedan abordar cualquier asunto con los empleados de estos locales, con la intención de evitar posibles contagios.

“En el caso de que se quieran probar algo, contamos con un armario de ozono, una vitrina de cristal en la que una máquina inyecta ozono. Se cuelga la prenda, se cierra la puerta, esperamos unos minutos y cuando se ha desinfectado la ropa de posibles virus y bacterias, se la pueden probar de forma segura”, explica Peña.

En este sentido, añade que, si el cliente no compra dicha prenda y la deja en el local, de nuevo será sometida a este proceso y, sólo después de eso, será devuelta al lineal que corresponda.

“Todos nuestros trabajadores llevan mamparas, después de coger una prenda se desinfectan con gel, se limpian las manos y siguen un protocolo hacia los clientes que hace casi imposible que se contaminen en el comercio. También se limpian los probadores después de cada uso. Y los dependientes se limpian las manos si cogen una tarjeta, etc.”, incide.

Sobre los ozonificadores, concreta que han sido creados por “Tintorerías Adesso, son máquinas de fabricación española, con garantía de un año, servicio técnico…”. “Se ha hecho todo a conciencia y además es muy inocuo, el gas ozono está en todo momento en un espacio controlado”, apostilla.

Al ser interpelado por las expectativas, responde que quiere ser “optimista” pensando que “la gente va a salir a consumir” con “ganas”. “Al final, si quieren salvar a las empresas, o consumen o va a haber un problema social gravísimo”, advierte, pidiendo a los compradores que “no tengan miedo” y vayan a sus tiendas.

Además, mantiene que este periodo de inactividad ha sido un “desastre”. “Nadie nos ha ayudado, en el textil tenemos colecciones colgadas de hace dos meses y hemos perdido el 40 % de la campaña. Eso es casi irrecuperable y al final será a base de coger una deuda que vamos a tener que pagar durante años, generando un agujero en las empresas”, lamenta.

“Por eso, no podemos permitirnos que la gente no venga a comprar. Son meses importantes -los que se pierden- de bodas, comuniones, en los que se gasta un poco más. Si no se compra, se crearía un escenario todavía peor del que tenemos. Hay que transmitir optimismo y animar a que se consuma, no sólo en los comercios de ropa”, insiste.

De esta forma, llama al optimismo: “Con esto podemos si todos ponemos de nuestra parte”. La alternativa es un “drama”, primero para los empresarios, pero también para unos empleados que, en el caso de Peña y muchos otros, son “como de la familia”.

En esta línea, ha lamentado que los ERTE no se hayan gestionado de “manera escalada”. “Si va a haber un tercio del aforo, no tiene sentido que entren todos los trabajadores de golpe. Debería haber sido por porcentajes, que hubiese también una desescalada de ERTE, lo veo bastante lógico”, concluye.