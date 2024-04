Vox echa en falta Oficina Antiokupación aprobada por el Ayuntamiento de Almería ante el incremento de casos

En el Pleno celebrado en septiembre de 2023, VOX presentó una iniciativa para la creación de una Oficina Antiokupación en Almería y la puesta en marcha de un Plan Municipal Antiokupación. Siete meses más tarde, y tras preguntar al equipo de Gobierno por las acciones que se están llevando a cabo para la puesta en marcha de estas iniciativas, VOX descubre que desde el equipo de gobierno del Partido Popular no se ha hecho nada al respecto. “Nos han dicho que solo han mantenido una reunión, es decir, que no están moviendo ni un dedo”, indica el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de la capital, Juan Francisco Rojas.

Para la formación es preocupante “la falta de interés del PP por solucionar los problemas de Almería, ya que la ciudad se está viendo cada vez más afectada por la okupación ilegal de viviendas en distintas zonas de la ciudad. Mientras la delincuencia aumenta, el PP se queda mirando si hacer nada". En Almería los delitos conocidos popularmente como okupaciones, pasaron en dos décadas de 30 al año a más de 300. Según El Diario de Almería, las okupaciones alcanzaron su registro más alto en 2022, último ejercicio del que hay datos. Crecieron desde las 36 en 2002 a 71 en 2012 y 305 en 2022.

Rojas recuerda que la solicitud de esta oficina no es nueva, ya que en la negociación de los presupuestos de 2023 ya la solicitaron. Sin embargo, hasta el momento, “el gobierno municipal no ha avanzado en su implementación”.

En relación con la falta de acción del gobierno municipal, VOX también ha destacado la situación de otros asuntos aprobados en Pleno que nunca han llegado a materializarse, como la Ordenanza de Convivencia Cívica, presentada en enero de 2021, o la instalación de cámaras de videovigilancia en ciertas calles de Almería.

El portavoz de VOX señala que “esta pasividad institucional es inaceptable”. El equipo de Gobierno no sabe o no quiere saber que los asuntos aprobados en Pleno “deben ser trabajados y puestos en marcha, no olvidados en un cajón hasta que la oposición y los ciudadanos se aburran de preguntar".