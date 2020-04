El alcalde afirma que el Gobierno “tiene más dudas que certezas” sobre cómo abordar la desescalada

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado hoy que el Gobierno de la Nación “tiene más dudas que certezas” sobre cómo abordar la desescalada y recuperar la normalidad tras la crisis del Covid-19, por lo que ha mostrado su preocupación “ante la ausencia de una hoja de ruta clara”.

Fernández-Pacheco ha hecho estas declaraciones tras la reunión a la que han sido convocados 27 alcaldes y presidentes de Diputaciones que forman parte de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Daria, para abordar la recuperación de la normalidad tras la pandemia del COVID-19.

El primer edil ha lamentado que “se nos convoque a una reunión para perfilar la desescalada y no puedan respondernos a una sola de las preguntas cruciales para llevarla a cabo, tales cómo qué indicadores se van a tener en cuenta para iniciarla en un lugar o en otro, que ayudas vamos a tener los ayuntamientos, qué va a pasar con la hostelería o con las playas...” y ha incidido en la necesidad de contar con “una planificación rigurosa para poder colaborar en un proceso que debe ser coordinado desde el mando único”. “Sin una agenda ni una hoja de ruta clara los Ayuntamientos y Diputaciones no podremos colaborar porque la desescalada no debe convertirse en una carrera entre ayuntamientos para ver quien la hace más rápido porque lo fundamental es la seguridad de nuestros vecinos”, ha señalado.

A su juicio, las entidades locales “somos una parte fundamental para recuperar la normalidad y estamos a disposición del Gobierno para lo que nos diga, pero necesitamos directrices claras que en esta reunión no ha habido. Y si no hay instrucciones claras no podemos lanzarnos al vacío, es así de simple”.

La vicepresidenta del Gobierno ha adelantado que convocará una nueva reunión la semana que viene “y nos ha anunciado la creación de unas comisiones de trabajo para facilitar a los municipios información. Esperemos que para entonces no nos cuenten solo obviedades y podamos tener más concreciones sobre cómo actuar en un proceso que va a ser lento y progresivo”.