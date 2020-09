Hace semanas, por no decir meses, que la Junta de Andalucía no actualizaba apenas los curados. A pesar de que los Ayuntamientos tenían información que hablaba de decenas de altas epidemiológicas en sus municipios, eso no se veía reflejado en el informe oficial de la Consejería de Salud.

No obstante, este fin de semana Salud ha notificado todos los curados que se habían acumulado en las últimas semanas y eso ha hecho que el balance entre nuevos casos y recuperados sea positivo, después de mucho tiempo: así ha bajado, por fin, el número de casos activos en la provincia.

Solo en el sábado y domingo se sumaron 587 curados, mientras que los nuevos positivos fueron 227. Es decir, un balance muy positivo. Este lunes continuó la suma de curados, aunque ya por debajo del número de contagios nuevos: la Junta de Andalucía notificó 125 positivos y 91 altas epidemiológicas.

Así, el acumulado desde el sábado es de 678 curados y 353 nuevos contagios. Actualmente el número de casos activos en la provincia es más bajo que al final de la semana pasada: hay 3.416 personas aún contagiadas por el coronavirus SARS-CoV-2 (véase la tabla adjunta). La cifra de casos activos (personas que han dado positivo y aún no se han curado ni han fallecido) llevaba subiendo sin descanso desde el 16 de agosto.

No obstante, Almería sigue siendo la segunda provincia andaluza con más casos activos, solo por detrás de Málaga. A fecha 7 de septiembre hay 20.114 personas infectadas en Andalucía. Por provincias, además de los 3.416 casos activos de Almería, Cádiz tiene 2.192, Córdoba 1.961, en Granada hay 2.240, Huelva solo tiene 353, en Jaén hay 860, Málaga encabeza la lista con 6.387, mientras que en Sevill ya hay 2.705.

Todos los casos activos en Almería

Como se puede ver en la tabla que acompaña a esta información, en la provincia de Almería hay 65 municipios con casos activos. Estos son todos (entre paréntesis el número de casos activos):