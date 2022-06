El desafío de la arquitectura ante el cambio climático, el curso de verano del Colegio de Arquitectos de Almería

LOS DIRECTORES DEL CURSO

Valentín Trillo Martínez (Sevilla, 1970). Arquitecto (ETSA, Sevilla, 1996). Profesor contratado doctor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos desde 2007. Ponente en: “I Máster en Arqueología adaptado al espacio europeo”, desde 2009; II Congreso Internacional de la AhAU: Bauhaus In and Out, Madrid, 2019; “Seminario Arquitectura y color en la Merced-Colón, Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala”, Guatemala 2012; Seminario Internacional “Arquitectura y Construcción, El Paisaje como Argumento”, Sevilla 2007 entre otros. Artículos publicados en Patrimonio Histórico: PH 78, 67 64 y en Proyecto, Progreso y Arquitectura PPA 15 y 12, entre otros. Su Tesis Mies en Barcelona. Arquitectura representación y memoria ha sido premiada por el Instituto de la Construcción, premiada y publicada, con prólogo de Dietrich Neumann, en la colección Kora, y premiada como mejor monografía por los XXI Premios Nacionales de Edición Universitaria en la categoría de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura.

Ricardo Camacho (b.1979) diploma Univ. of Lisbon(FAUL) completed the MArchII from Harvard Univ.Graduate School of Design and presently concluding PhD at Coimbra Univ. Currently, professor at ISCTE School of Architecture in Lisbon, until 2018 taught at Northeastern University in Boston where he was research principal at EU grant project “Resilient Coastal Environments”, a comparative study between the tourism coastal territories of Portugal and Croatia. In Kuwait was research associate at Dar Al Athar Al Islamiyya, taught until 2016 at Kuwait University and was the national deputy curator at Venice Biennale of Architecture in 2012. Co-author of “Habitar Portugal 2006/2009”, two volumes on “Modern Architecture Kuwait” by Niggli in 2016 and 2018, and “Pan-Arab Modernism 1968-2018: The History of Architectural Practice in The Middle East” by Actar. As practicing architect was recipient of the IV Ibero-American Architecture Biennial award for Emerging Architecture (2004, Peru), received the Gulbenkian Foundation and FLAD Fine Arts Grant (2007-09),awarded with the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences Annual Research Grant (2014-15) and nominated for III Premio Mediterraneo Del Paesaggio (2009).His built work was nominated for the Aga Khan Award(2016Cycle) and Archdaily Awards for Civic & Public buildings(2016). Since 2021 he is the Commission for Building Sustainability coordinator at the Portugal’s Chamber of Architects and executive board member in three distinct NGO’s, the Grémio dos Arquitectos (Guild of the Portuguese architects), Irís (national association for the preservation of the natural and built heritage) and UMAR (the Union of Mediterranean Architects).

Amadeo Ramos Carranza (Sevilla, 1963), arquitecto (1989), doctor en arquitectura (2006), Profesor Titular de Universidad, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, ETSA Sevilla. Pertenece al G.I. HUM–632. Coautor de los libros Arquitectura del Racionalismo en Sevilla: Inicios y Continuidades; Sevilla 1995–2005. (2003). Coordinador del libro Construyendo Londres. Dibujando Europa (2006). Arquitectura de una década y Arquitectura y Construcción: el paisaje como argumento (2009) Director de la revista Proyecto, progreso, arquitectura (PpA). Ha publicado en las revistas Arquitectos (nº 173, 2005; nº 175, 2008); ART-i-TEXTOS (nº 7, 2008); Informes de la Construcción (nº 534, 2014); PpA (nº 1, 2010; nº 12, 2015; nº 23, 2020); AMPS (2015); Estoa (nº 13, 2018); Disegnarecon (nº 22, 2019); The Journal of Architecture (nº 3, vol. 24, 2019);