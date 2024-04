Avistamiento histórico: ¿Qué hace una ballena franca en Almería, tan lejos de su hábitat?

"Es una avistamiento excepcional", dice Eva Morón, la coordinadora de Equinac (la entidad autorizada para el varamiento de tortugas y cetáceos en Almería). Un vídeo grabado este martes por una alumna del Centro de Buceo de Mojácar muestra una enorme ballena muy cerca de la costa que, hasta el momento, nunca se había visto en aguas del Mediterráneo.

Las imágenes no dejan lugar a dudas: eso no es una ballena rorcual ni una jorobada o yubarta, que sí se han avistado frecuentemente en el Mediterráneo. Desde Equinac se han puesto en contacto con Eduard Degollada, de la asociación Edmaktub, experto en grandes cetáceos, que ha analizado las imágenes. Según la forma de la aleta pectoral que se puede ver golpeando el agua, se ha llegado a la conclusión de que es muy probable que se trate de una ballena franca, con lo cual, "sería un avistamiento excepcional de una especie de ballena que no se encuentra en el Mediterráneo", dicen.

Existen tres tipos de ballenas francas, pero con las imágenes disponibles no se ha podido confirmar todavía cuál sería. De cualquier modo, las tres viven en zonas muy alejadas del Mar Mediterráneo. Las ballenas francas son de la familia de los balénidos. La ballena franca austral (Eubalaena australis), una especie que vive en aguas de Sudamérica. también está la ballena franca glacial o ballena de los vascos (Eubalaena glacialis), que era habitual en el Golfo de Vizcaya hasta el siglo XVIII. Ésta, actualmente vive en el Atlántico Noroeste. Por último está la ballena franca del Pacífico Norte Eubalaena japónica), casi extinguida por la caza ilegal de ballenas del Estado Soviético.

"En Almería son frecuentes los avistamientos de ballenas rorcuales, especialmente en marzo, aunque este año aún no se ha constatado su presencia", explica Eva Morón, de Equinac. Lo que no se había visto nunca, si finalmente se confirma, es que nos visitase una ballena franca.

Una ballena en buen estado de salud

Las imágenes tomadas de esta ballena muestran que el mamífero se encontraría en un buen estado de salud, ya que se ve que está en una zona de alimentación, como demuestra la presencia de numerosas gaviotas.

Estos animales son solitarios y realizan grandes inmersiones, por lo que no puede descartarse que sea un único ejemplar el que ha llegado hasta la costa almeriense. ¿Los motivos por los que se halla tan lejos de su hábitat, sea el que sea? Se desconocen por el momento.

No es el primer avistamiento fuera de lo común en los últimos meses. Ya en enero se vio a una foca gris en el puerto de Carboneras y días después apareció muerta en la costa de Pulpí.

Desde Equinac informan de que el avistamiento ha sido puesto en conocimiento de las autoridades competentes, así como a los pescadores de la zona. Asimismo, hacen hincapié en que "como todas las especies de cetáceos, la ballena franca se encuentra altamente protegida, y está terminantemente prohibido, por ley, molestarla, perseguirla, acercarse a ella o causarle cualquier tipo de incomodidad o daño".