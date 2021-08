Los cacharricos, los reyes del Ferial

Es el momento mágico, uno de los más esperados del año, para cualquier niño y para quienes la Feria de siempre no es otra cosa que sinónimos de la emoción y la diversión que ofrecen las atracciones. Porque para los pequeños, y también para quienes no lo son ya tanto, no hay fiestas sin cacharricos. Aunque suspendidas por la situación sanitaria, estarán presentes en el recinto de la Vega de Acá, a modo de parque de atracciones, con puestos de restauración, bajo los protocolos de seguridad y prevención anti-COVID-19 exigidos y supervisados por el Ayuntamiento de Almería, siendo los propios feriantes los primeros en aplicarlos, como lo han hecho ya en otras ciudades donde este modelo de parque de atracciones ha podido organizarse.

La Noria, los coches de coche, el Ratón Vacilón, el Tren de la Bruja o La Olla, entre otros muchos míticos cacharricos, celebrarán estas fiestas patronales de 2021 su reencuentro con el recinto ferial, después de meses y meses de total inactividad del sector, que ha venido reclamando su regreso para paliar los daños económicos que les ha asestado la pandemia, impidiéndoles ejercer este trabajo que tanto divierte a pequeños y mayores.

Horario El parque de atracciones abre desde las 19:00 hasta las 01:00 horas

Este parque de atracciones es la vía de escape que el Ayuntamiento ha encontrado para tender una mano al sector, junto a la renovación directa de la autorización de ocupación de las parcelas y la reducción, como añade el concejal de Cultura, Diego Cruz, del 75% de las tasas municipales.

Las medidas de seguridad acordadas consisten, principalmente, en evitar que se produzcan aglomeraciones. En las colas para sacar el tique, será necesario respetar la distancia de seguridad de dos metros y a los familiares de los niños se les pide no agolparse entorno a la atracción mientras vigilan y observan las caras de entusiasmo. Además, los feriantes pedirán el uso de mascarilla y habrá hidrogeles disponibles.

En el recinto ferial, sin casetas y sin iluminación extraordinaria ni portada de Feria, estarán presentes las atracciones y puestos de alimentación repartidos de tal manera que haga posible mantener las distancias mínimas de seguridad, si bien el Día del Niño queda suspendido. Habitualmente celebrado en las ediciones pasadas los miércoles de Feria, el atractivo de los precios rebajados, sobre todo para las familias numerosas, ha sido suspendido al evaluar los riesgos sanitarios por la avalancha de personas que suele registrarse.

El Ayuntamiento de Almería mantendrá controlado el aforo dentro del recinto ferial al objeto de no superar los máximos recomendables mediante la captación de imágenes en los accesos, dentro de un sistema que permitirá alertar sobre puntos de aglomeración de personas.