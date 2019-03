El Acebuche inicia la mudanza al Centro de Inserción Social

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la orden por la que se crea el Centro de Inserción Social de Almería (CIS), lo que significa que las nuevas instalaciones ya son del Centro Penitenciario El Acebuche de Almería. Tras ésta, la dirección de la prisión de Almería ha ordenado ya el traslado de dependencias al nuevo edificio, con la mudanza primero del Servicio de Gestión de Penas que hasta ahora ha estado ubicado en la calle Gerona de la capital. Como ya avanzó Diario de Almería, la puesta en marcha del CIS es inmediata y se cumple así el objetivo que pretendía el director de El Acebuche, Miguel Ángel de la Cruz, de que pudiera estar funcionando en el primer trimestre de este año. La incorporación de los internos que ya disfrutan del tercer grado se realizará de forma paulatina.

No será inaugurado sin embargo de forma oficial hasta pasadas las elecciones generales, lo que no impedirá que las instalaciones puedan empezar a funcionar. La Ley electoral no permite realizar inauguraciones durante la campaña, por lo que la intención es realizar un acto una vez pasado el 18 de abril.

Equipamiento para el cumplimiento de penas en régimen abierto

El Centro de Inserción Social es un espacio penitenciario que vendrá a completar en Almería los equipamientos destinados al cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen abierto, así como al seguimiento de cuantas penas no privativas de libertad se establezcan en la legislación penal y cuya ejecución se atribuya a los servicios correspondientes del Ministerio de Justicia e Interior u órgano autonómico competente. También se dedicarán al seguimiento de los liberados condicionales que tengan adscritos.

Cabe destacar que actualmente en Almería hay 45 internos que disfrutan ya del tercer grado y que serán los primeros en pasar de la Prisión Provincial El Acebuche a las instalaciones nuevas del CIS, que ofrecerá 199 plazas para este tipo de internos. Además, los internos clasificados en tercer grado que actualmente se encuentren fuera de la provincia podrán también solicitar destino en el CIS.

El Centro de Inserción Social está ubicado en la barriada almeriense de El Puche y la dotación de recursos humanos para atender las necesidades de personal se situaría en torno a 25 personas, quince de los cuales serían funcionarios. Según recoge el BOE de ayer, el Centro de Inserción Social dependerá orgánica y funcionalmente del Centro Penitenciario de Almería, lo que conllevará, en cuanto a la ordenación de recursos humanos, la adscripción general a este del personal designado en aquel.