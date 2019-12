La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha informado sobre la situación actual de la lista de espera quirúrgica en la provincia de Almería, sobre lo que ha señalado que desde la Administración “sabemos que aun quedan muchos pacientes, pero se les va a llamar igual que se ha llamado a ese incremento del 21% de operaciones en lista de espera, respecto al mismo período del año anterior, gracias al Plan de Choque puesto en marcha por la Consejería de Salud con un presupuesto de 25 millones de euros” para acabar con este problema.

“A mi me entristece ver como algunos parlamentarios del PSOE hablan y dan datos que no son reales, porque están hablando de pacientes que están en listas de espera, pero sin tener en cuenta que cuando nosotros hemos llegado al Gobierno andaluz había más de 40.000 almerienses que no aparecían en ninguna parte”, ha apuntado Sánchez Torregrosa.

“Hoy se han puesto todos esos expedientes encima de la mesa y podemos decir que desde el 1 de abril al 31 de octubre de 2019 se han operado a 3.032 pacientes más que en el mismo período del año pasado. Y esas son cifras que ratifican todo el esfuerzo que se está haciendo. Somos conscientes de que queda trabajo por hacer y de ahí nuestro compromiso y nuestra entrega para llegar a todos los pacientes y que cuanto antes puedan salir de las listas de espera”.

Desde el PP han desglosado los datos: actividad ordinaria (salen 1.428 pacientes más de la lista de espera +10,5%); actividad extraordinaria (salen 1.495 pacientes más de la lista de espera + 501%); continuidades asistenciales (han salido 152 pacientes más de la lista de espera +34,84%). Y en el mismo periodo del año 2019 se han intervenido a 1.955 pacientes diana más que en 2018, lo que supone un aumento del 105%)”, ha concluido.