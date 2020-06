Son también héroes, aunque ellos no hayan aparecido todos los días en los medios. Sin embargo, y quizás en silencio, han conseguido que todos los alumnos, incluso aquellos con más dificultados socioeconómicas, hayan tenido acceso durante la alerta sanitaria a la educación debida. Hay pocos méritos mayores. Muchos de ellos han tenido que localizar estudiante tras estudiante o hablar con padres y madres para que la materia llegue a sus hogares de una forma u otra. Y eso supone doblar horas, pues no han existido aulas, y ha habido que particularizar sobre cada alumno.

“Estamos un poco desbordados, la forma de trabajar es completamente diferente. Mandamos tareas a través de correos electrónicos y trabajos de forma online. Incluso atendemos dudas de los alumnos por teléfono. No contamos con otros medios, sobre todo el alumnado que no tiene recursos electrónicos y hay alumnos a los que tenemos que mandar las tareas a las papelerías para que las recojan. Asuntos sociales también nos está ayudando con los más desfavorecidos y son ellos los que los mandan a las casas semanalmente. Y de esta manera estamos llegando a todo el alumnado. Estamos dedicados 24 horas al colegio todos los días”, explica Raquel Fuentes, directora del CEIP Blas Infante de Aguadulce (Roquetas de Mar).

“Creo que mis compañeros están haciendo un enorme esfuerzo por adaptarse a esta situación, y a la sobrecarga que supone recibir una cantidad ingente de tareas para corregir, no tener horarios de trabajo, la incertidumbre que hemos tenido ante la vuelta o no a las clases…”, argumenta Ana García Rodríguez, directora del IES Sabinar de Roquetas de Mar, quien agrega que le resulta “admirable la adaptación en tiempo récord del profesorado a un sistema de teledocencia para el que la mayoría no estábamos preparados. Se ha resuelto con autoformación, cursos a distancia del CEP, preguntándonos entre nosotros… y el balance general es muy positivo. Me enorgullece ver el trabajo de mis compañeros y la respuesta de la mayor parte del alumnado”.

Y regresar en septiembre, ¿es, por ahora, una situación viable?

Tal y como está la situación, mi colegio no está preparado para que los niños vuelvan en septiembre, sobre todo los de infantil, por muchas medidas que tomes... los tres años son horribles. Tu a un niño de infantil no le puedes decir no juegues con tu amigo. En Primaria, quizás haciendo días externos y clases reducidas de quince alumnos quizás se pueda llevar de otra manera, siempre con medidas de seguridad. Sería complicado. Para volver a una normalidad tendría que haber colegio mañana y tarde con distribución de alumnos y contratar personal nuevo. De otra forma, volveríamos a un confinamiento. Algo deben de hacer para garantizar la seguridad a docentes y alumnado. Hay que tener en cuenta que en el centro también hay personal de riesgo y tendría que darse de baja”, desarrolla Raquel Fuentes, directora del CEIP Blas Infante de Aguadulce.

“Para la vuelta del alumnado, me parece adecuado que se haya pospuesto al mes de septiembre para observar la evolución del virus, confiamos en que sea positiva, y que se lleve a cabo con garantías”, explica Ana García Rodríguez, directora del IES Sabinar, quien agrega que “tenemos esperanza en que en septiembre reanudemos la actividad del Centro con normalidad, porque por muy bien que se lleve el sistema de teledocencia, no es comparable al contacto directo entre profesores y alumnos. Esperamos instrucciones de la Junta de Andalucía y, en función de eso, nos organizaremos y realizaremos las adaptaciones que nos requieran”.

Antonio Jiménez, delegado de Educación en la provincia, también es conciso al respecto: “Desde la consejería se trabaja en distintos escenarios en función de la evolución del virus, pero fundamentalmente, en la vuelta a las aulas el próximo curso escolar con normalidad, siempre de la mano de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Salud”.

Docentes como Raquel y Ana, además del personal administrativo, han regresado ya a sus puestos de trabajo para realizar, entre otras tareas, la escolarización y matriculación, pero la situación llega a ser incómoda en ciertos casos: “La palabra es triste. Desde el 18 de mayo que volvimos a trabajar la secretaria y yo... es como si no hubiese vida. Echas de menos el bullicio y la alegría en el centro”, sostiene la directora del Blas Infante. Y exactamente en la misma línea se sitúa la directora del IES Sabinar: “El ambiente es diferente, sin el bullicio y la alegría que da el alumnado. Ahora, espero que por poco tiempo, parece una oficina”.

¿Cómo están reaccionando los padres y madres durante la escolarización y matriculación?

“Hemos tenido mucha suerte y la mayoría de solicitudes está siendo de forma telemática. Si han venido estos días ha sido por un papel que ha faltado, pero muy pocos, en torno a un 10%, han venido de manera presencial porque no dominan las nuevas tecnologías. Con la matriculación pasa igual, se realizará en gran medida de forma telemática”, argumenta Raquel. Mientras que Ana comenta que aproximadamente un 25% de solicitudes se ha presentado telemáticamente. El resto, de forma presencial, con todas las medidas de seguridad necesarias para usuarios y trabajadores”, a lo que apostilla que entiende “que aún nos falta el hábito de realizar gestiones telemáticas por no disponer de certificados digitales y porque no nos quedamos tranquilos si no presentamos los papeles físicamente. Pero igual que hemos cambiado rápidamente en la docencia, también en los trámites administrativos estamos avanzando mucho en la presentación telemática”.

¿Cómo están llevando las familias el tener a sus hijos en casa?

“Hay de todo, opiniones muy buenas y otros padres que teletrabajan y se sienten más desbordados y echan de menos reuniones vía Zoom o Skype para juntar a la clase, pero hay que entender que si no llegamos a todos no podemos marginar a nadie. Pero, en general, la mayoría agradecen el esfuerzo que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, que trabajo con sexto, estoy atendiendo hasta fines de semana consultas de niños, no existe un horario concreto”, explica Raquel.En el caso de Ana, desgranada que “también para las familias ha sido difícil la adaptación. Algunos de los problemas que nos han comentado: falta de dispositivos para todos (en muchos casos, hay varios hermanos, y también los padres y madres han teletrabajado), fallos en la conexión, dificultad para orientarse con las distintas plataformas, códigos, y también con las dudas que les surgían a sus hijos al realizar alguna actividad. En cuanto a los alumnos, en Secundaria tenemos la ventaja de que son más autónomos, y aunque hayan necesitado algo de ayuda de la familia para organizarse, en seguida se han hecho al nuevo sistema, preguntan dudas a sus profesores/as si lo necesitan, etc”.