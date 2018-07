Las cooperativas exhiben su valía liderando la economía provincial

Más de 70 cooperativas agroalimentarias se reunieron ayer en Huércal para conmemorar el Día Internacional del Cooperativismo. En el acto se puso de manifiesto la importancia de las empresas agroalimentarias en la economía de Almería puesto que representan el 20% del PIB y generan más de 10.000 empleos directos. Aportan la mitad de la producción de Andalucía, triplicándola en la última década.

El consejero de Agricultura y Pesca, Rodrigo Sánchez, quiso destacar el esfuerzo que está realizando para evitar el recorte de la Unión Europea en la Política Agraria Común (PAC): "La PAC no puede perder ni un solo céntimo, Almería se juega más de 150 millones. Debemos defenderla con uñas y dientes". También resaltó el peso de las 41 OPFH, porque "esto facilita el acceso a la financiación europea". Incluso manifestó la intención de ampliar el marco jurídico que ampare la perspectiva de género y el reconocimiento a los pequeños y medianos agricultores. Especialmente los "pluriactivos", aquellos que simultáneamente se dedican a otras actividades económicas.

Las administraciones deben garantizar la seguridad hídrica. Sin agua no hay vida.Rodrigo HaroConsejero de AgriculturaNo comparto que la comercialización no esté desarrollada. Somos privilegiados.José Manuel FernándezGerente de Vicasol

Sánchez afirmó que el crecimiento de la economía no debe ser de cualquier manera y apostó por un desarrollo sostenible. Siempre con el debido respeto al sistema medioambiental para preservar los recursos futuros, pero sin renunciar al progreso: "Defendamos la producción con responsabilidad para obtener buenos precios". No faltó espacio para el agua, un bien capital para mantener la fortaleza de los cultivos. El consejero instó a todas las administraciones a garantizar la seguridad hídrica: "Sin agua no hay vida y sin vida no hay agricultura", apostilló.

En alusión a las restricciones que está sufriendo el plástico, Sánchez apeló a la gestión eficiente de los residuos plásticos porque "pondría en peligro" el prestigio conseguido en los últimos años. De hecho, recalcó que es una oportunidad para hacerlo a través de los restos vegetales. "Debemos reducir, reutilizar y reciclar e incorporar la economía circular".

Entre los invitados se encontraba José Manuel Fernández, gerente de Vicasol, quien aprovechó su ponencia para explicar el volumen de negocio que genera la empresa y adelantó cuáles son los próximos proyectos que maneja el ente. Cabe destacar la apertura de las nuevas instalaciones ubicadas en El Ejido para el mes de septiembre. Un espacio de 125.000 metros cuadrados que dará trabajo a 1.000 personas, incluída una estación de servicio. Apuntó que para llevar a cabo acciones de este tipo "es necesario tener una gran capacidad de inversión". Desde 2010 ha mantenido una media de ocho millones anuales.

Con una facturación de 250 millones de euros en el último ejercicio, Fernández recordó la generosidad de los socios más veteranos al permitir la llegada de nuevos inversores. Se espera que para 2019 el número de socios supere el millar, pero no olvida las dificultades que conlleva el crecimiento tan acelerado: "Tuvimos que reinventarnos, superamos miedos como la viabilidad de aumentar la plantilla". Todo ello con la transparencia como eje de su actuación, según declaró: "Forma parte del ADN de Vicasol, puedes dirigirte a la masa social abiertamente. Eso genera confianza en el Consejo Rector y, a su vez, en el presidente".

Otro de los pilares que rige su forma de trabajar es la perseverancia: "Continuamos involucrados en proyectos que iniciamos hace veinte años". También aclaró que no comparte que la comercialización del producto no esté desarrollada en Almería porque, dijo: "Estamos en una posición privilegiada". Además, subrayó que el 85% del mercado se encuentra repartido por toda Europa.

Fernández puntualizó que los Fondos Operativos son limitados y su función es "cofinanciar" los proyectos puesto que el 50% del presupuesto de inversión corresponde al agricultor. Para 2019 prevé que la cantidad ronde en torno a los 18 millones de euros y siempre se liquidan antes de la finazalicación de la campaña. Aprovechó para reivindicar el papel de la mujer en la empresa: "El 80% del empleo en nuestras cooperativas es femenino".

En el apartado de ingresos, Vicasol obtuvo 20 millones de euros procedentes de la venta de suministros, una de sus variantes en el modelo de negocio. Cinco millones se generaron por la comercialización del carburante y 500.000 euros de la actividad de la tienda. Mientras que el grueso de los activos forma parte de la distribución de frutas y hortalizas.

El gerente ofreció un espacio para la bioeconomía, una apuesta firme de la compañía. De hecho, las expectativas para 2019 giran en torno a la plantación de 200 hectáreas y la venta de doce millones de kilogramos ecológicos. Un capítulo donde las nuevas generaciones jugarán un papel fundamental puesto que el 13% de los que forman Vicasol son menores de 30 años. Es solo el inicio de un plan que pretende rejuvenecer la masa social que trabaja en el agro, frente al progresivo envejecimietno que se ha padecido en el último lustro.

Fernández animó a los asistentes a seguir trabajando para mejorar el producto almeriense e instó a avanzar en la profesionalización de los trabajadores, técnica y emocionalmente.