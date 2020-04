Requisitos de los beneficiarios

Para poder acceder a esta condonación, en la solicitud que ha de formular el arrendatario debe acreditar que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, la cual se regula conforme a los estipulado en el Art. 5 del RD 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Las condiciones de acceso, que podrán consultarse en la página web www.almería21.com, incluye que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivos de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud.

Se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residen en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.

No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a los efectos de obtener las ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España.

Se considerará que no concurren estas circunstancias cuando el derecho recaiga únicamente son una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento. Se efectuará de este requisito también a quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia. Los interesados en acogerse a esta medida podrán también solicitar información, vía telemática, a través del teléfono 950 620 912 o por correo electrónico info@almeria21.com