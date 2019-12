Un décimo para el Alcampo

Hacía tiempo que no se recordaba un paso tan triste de la Lotería de la Navidad en la provincia de Almería, donde no ha pasado de largo teniendo en cuenta la nada desdeñable cifra de 1,56 millones de euros repartidos en Roquetas de Mar y, por qué no, los 140.000 en un municipio como el de Alhama de Almería. ¿Pero y la capital? El total recaudado ha sido de 56.000 euros y equivalen solo a dos décimos. Sí, solo. Uno de ellos en el centro comercial Alcampo de la capital, cuya administración, la número 20, ha vendido un décimo de ese extraño 00750. Y es que no hay número feo, ni malo, puesto que ha sido agraciado con 50.000 euros en un premio que se lleva a la serie 500.000.

El otro décimo que ha cosechado la capital es el de la administración número 9, de avenida Cabo de Gata. Se trata del cuarto quinto de la jornada de ayer, el 66.212, dotado con 6.000 euros (60.000 euros a la serie).

Y hasta ahí todo. El resto de los premios, todos décimos muy diseminados por la provincia, se corresponden también a quintos, como no. Este último, el 66.212 también ha sido vendido en la administración de Juan Antonio López Martos, propietario de la oficina de Albox, municipio del Almanzora.

El número 6.293, el que más suerte ha repartido, también ha dejado otros premiados en la provincia con un total de cuatro décimos vendidos en Tíjola, Mojácar y Carboneras; cada uno con 6.000 euros. Este último ha tocado en ‘El Pelotazo’ de Carboneras, que acumula tres años consecutivos de premios a través de este sorteo con un quinto premio en 2017 y un tercero en 2018, según ha recordado José Liborio Ruiz Díaz, conocido por su sistema de ‘décimos sorpresa’, que vende a través de sobres sin conocer el número que se adquiere.

Por su parte, La administración número 2 de Tíjola ha repartido el doble de suerte este año a través del sorteo, ya que además de vender dos décimos del 6.293, también ha despachado un décimo del quinto premio de la Lotería de Navidad, el 74.770.